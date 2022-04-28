/694766/المحامى-طارق-العوضىتوقفت-عن-قبول-أى-قضايا-بأمن-الدولة-بعد-عضويتى-بلجنة-العفو-الرئاسى-منعا-للفساد

كشف المحامى طارق العوضى، عضو لجنة العفو الرئاسى عن وقف تلقى مكتبه الخاص بالمحاماه أى قضايا ذات صلة بقضايا أمن الدولة لتفادى أى شبهة عدم فساد من جانب عضويته بلجنة العفو الرئاسى وعمله الخاص كمحامى.

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جاء ذلك فى توضيح نشره عبر الصفحة الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعى – فيس بوك- مؤكدًا على أن مكتبه الخاص للمحاماه لا علاقة له بلجنة العفو الرئاسي وهو مكتب خاص لموكليه فقط ولا يستقبل فيه أي طلب لحالات العفو الرئاسي.

المحامى طارق العوضى:توقفت عن قبول أى قضايا بأمن الدولة بعد عضويتى بلجنة العفو الرئاسى منعًا للفساد

ولفت عضو لجنة العفو الرئاسى إلى أنه خلال الساعات الماضية تفاجأ ببعض أهالي المحبوسين احتياطيا وبعض أهالي الصادر ضدهم احكام يطلبون منه تولي القضايا الخاصة بهم، مشيرا إلى أنه منعا لأي شبهه فساد فإن مكتبه يعلن اعتذاره اعتبارا من اليوم عن قبول اي قضايا خاصة بأمن الدولة، حيث ان الامر به شبهة فساد نناي بانفسنا عنها ونستعيذ بالله منها.