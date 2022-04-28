/694698/ترتيب-هدافي-دوري-أبطال-أوروبا-لموسم-2021-2022

يتصدر كريم بنزيما صدارة هدافي دوري أبطال اوروبا 2-21-2022 بعدما سجل هدفين لفريقه ريال مدريد فى مرمى مانشستر سيتي ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب هدافي دوري ابطال أوروبا

كريم بنزيما لاعب ريال مدريد 14 هدف

روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونخ 13 هدف خرج من بطولة دوري أوروبا.

سيباستيان هالر لاعب أياكس 11 هدف.

محمد صلاح لاعب ليفربول 8 أهداف

ارنوت دانجوما 6 اهداف

رياض محرز 6 اهداف.

التقي الفريقين بدوري أبطال أوروبا فى 7 مباريات، وحينها تفوق ريال مدريد ، حيث فاز بثلاث مباريات، وخسر 3 مواجهات وتعادلا بمواجهة واحدة.

فيما فى عام 2012 وبدور مجموعات دوري الأبطال التقى الفريقان للمرة الأولى وحسم وقتها ريال مدريد المباراة لصالحه بنتيجة 3-2.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حاول مانشستر سيتي بتسجيل هدف الفوز بالمباراة، طوال أحداث اللقاء، ولكن كريستال بالاس ينجح في إيقاف طووفان السيتي بملاعب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 80نقطة، فيما يحتل كريستال بالاس المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.

تشكيل مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: كايل والكر - جون ستونز - إيمريك لابورت- جواو كانسيلو

خط الوسط: رودريجو - كيفن دي بروين - برناندو سيلفا

خط الهجوم: رياض محرز - فيل فودين - جاك جيريليش

انتهت أحداث المباراة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

انتهت أحداث المباراة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، بفوز السيتي برباعية مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الفامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

افتتح كيفن دي بروين سجل التهديف مبكراً في المباراة في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، من خلال عدة تمريرات بين لاعبي مانشستر سيتي وصلت الكرة لبيرناردو سيلفا داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم مررها لي بروين داخل منطقة الجزاء وسددها الأخير على يمين الحارس دي خيا.