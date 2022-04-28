/694695/موعد-مباراة-الأهلي-القادمة-أمام-سيراميكا-كليوباترا-والقنوات-الناقلة

يستعد النادي الأهلي لمباراته القادمة أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، عبر قنوات" أون تايم سبورت".

نتيجة مباراة الاهلي وطلائع الجيش

حقق النادي الأهلي تعادلا مخيبا لآمال جماهيره مع طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب السلام ضمن مواجهات الدوري في المواجهة التي دخلها المارد الأحمر من أجل الفوز والعودة لصدارة ترتيب الدوري الممتاز في أول لقاء بعد التأهل الإفريقي على حساب الرجاء المغربي ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

ورفع النادي الأهلي رصيده من النقاط للنقطة 32 في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر برصيد 35 نقطة لكن يتبقى للمارد الأحمر 3 مباريات مؤجلة بسبب ارتباط القلعة الحمراء بالمواجهات الإفريقية.

وكان قد أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش التي تنطلق في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وشهد تشكيل النادي الأهلي تواجد حسام حسن في خط الهجوم للمرة الأولى منذ فترة كبيرة مع القلعة الحمراء في مباراة المارد الأحمر أمام طلائع الجيش ضمن مواجهات الدوري الممتاز.

نتيجة مباراة الأهلي والرجاء

وحقق النادي الأهلي الفوز على فريق الرجاء المغربي بنتيجة 2\3 بمجموع لقاي الذهاب والعودة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 1\2، عن طريق عمرو السولية من ركلة جزاء، وحسين الشحات مبعد عرضية من بيرسي تاو، فيما أحرز هدف الرجاء محمد زريدة.

وفي مباراة العودة التي انتهت بالتعادل الفريقان بهدف لكل منهما.

تقدم فريق الرجاء عن طريق فابريس نجوما في الدقيقة 5، وتعادل محمد عبد المنعم للأهلي في الدقيقة 44.

وشهدت مباراتي الذهاب والعودة إضاعة النادي الأهلي لركلتي جزاء، حي أضاع عمرو السولية في لقاء الذهاب، بينما أضاع علي معلول في لقاء العودة.