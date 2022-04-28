«رفض أحمد مظهر دخولها الفن وهاجمت شمس البارودي».. أسرار فاطمة مظهر

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توفيت منذ قليل الفنانة الكبيرة فاطمة مظهر بعد غيابها لسنوات طويلة عن المناسبات الفنية والشاشة عقب اعتزالها الفن منذ حوالي 24 عام.

دوت الخليج يرصد أسرار في حياة الفنانة فاطمة مظهر

وفاة فاطمة مظهر

تعد الفنانة الراحلة فاطمة مظهر هي الأخت غير الشقيقة للفنان الراحل أحمد مظهر الذي كان يرفض دخولها عالم الفن وقت أن كانت تدرس بالجامعة وذلك لتهتم بدراستها حيث تخرجت من كلية الآداب بقسم اللغة الإنجليزية، وكان أول من اكتشفها الفنان نور الدمرداش الذي تعرف عليها في المسرحيات التي كان يخرجها لمسرح الجامعة وكانت بين الأعضاء.

ورشحلها للعمل في التلفزيون مع المخرج محمد فاضل الذي كان يبحث عن شخصيات لأسرة حلقات مسلسل “القاهرة والناس” ولفتت الأنظار وقتها، وحاولت عدة فرق مسرحية أن تضمها لكنها رفضت كل العروض واعتذرت عن المسرح.

ويذكر أن الفنانة الكبيرة فاطمة مظهر قالت في حوار صحفي سابق لها إن أخيها كان محقًا حين حاول منعها من التمثيل قبل الانتهاء من دراستها، ويشار انها شاركت في عدد كبير من الأفلام منذ السبعينيات وحتى تسعينيات القرن الماضي، ومن أهم الأعمال التي شاركت بها في السينما كان “بائعة الحب، والأحضان الدافئة، الاتحاد النسائي.

أسرار فاطمة مظهر

وفي الدراما ظهرت بمسلسلات وهي “أبنائي الأعزاء شكرًا، والقاهرة والناس، وبرج الأكابر، والماضي يعود الآن، إلى أن كان هذا العمل آخر أعمالها وبعدها اعتزلت واختفت فنيا منذ 24 عام.

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وفي سياق آخر، كانت الفنانة المعتزلة شمس البارودي قالت في تصريحات سابقة لها إن الفنانة فاطمة مظهر هاجمتها بشدة قائلة: “حينما اتخذت قرار الاعتزال وترك الفن فوجئت بفاطمة مظهر تهاجمني وتقول دي مش المفترض تكون نقابية فقررت وقتها شطب نفسي من النقابة”.

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وتابعت: “وطلبت من زوجي وقتها الفنان حسن يوسف بعدم تسديد قيمة تجديد عضويتي ولا أدري سبب هجومها عليّ حينها رغم عدم إساءتي لأحد”.