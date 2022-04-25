مسلسل توبه الحلقة 24.. توبه يُفسد زفاف إحسان على إبراهيم

/694197/مسلسل-توبه-الحلقة-24-توبه-يفسد-زفاف-إحسان-على-إبراهيم

شهدت الحلقة 24 من مسلسل توبه، بطولة عمرو سعد تصاعد كبير في الأحداث، وانتظرها محبي المسلسل بشكل كبير للكشف عن تفاصيل زواج إبراهيم من إحسان، كما شهدت الحلقة العديد من الأسرار المثيرة، لذا دوت الخليج يرصد لكم تفاصيلها وذلك خلال السطور القادمة.

مسلسل توبه الحلقة 24

تبدأ الحلقة الرابعة والعشرون من المسلسل، بانتهاء توبه وعادل طبنجة ووجيه، من تنفيذ عملية تهريب كبيرة لصالح وليد بك، بينما قرر الأخير التخلص منهم في النهاية لكن توب فاجأه بأنه لم ينهي عملية تقفيل تلك المخدرات كما يجب أن تكون داخل قطع الغيار التي قام بخرطها بنفسه، ويطلب من التاجر مليون دولار وأن يذهب إلى مكان آمن مقابل أن يمنحه السر الأخير لخروج البضاعة، كما يجب أن تكون، ليفاجأ التاجر وعصابته بتفجير عبوات ناسفة ويقضي توبة عليهم ويعود للقاهرة ومعه مبلغ مالي كبير.

الضابط يضع الرقابة على توبه

ويواصل ضابط مكافحة المخدرات تحرياته في محاولة الإيقاع بتوبه الذي يكتشف أنه عامل مشترك في كل الجرائم التي تحدث مؤخرًا، ويفاجأ طرزان بقيام وجهات محلات سوق قطع الغيار بتجديدات في نفس التوقيت ليفاجأ أنها بالكامل تم بيعها لشخص واحد فقط، هي المعلمة أم سيحة البورسعيدية ويطلب من رجاله أن يعرفوا كل شيء عنها.

توبه يقطع زفاف إبراهيم وإحسان

يعود توبة إلى مصر في ليلة زفاف حبيبته إحسان على شقيقه إبراهيم الدباح ويقول له الأخير “كنت عارف إنك مش هتتاخر عليا”، ورد توبه عيله وقال “حد بردو يتأخر على فرحه” وتنتهي الحلقة.

أبطال مسلسل توبه

وكان مسلسل توبه من بطولة كلا من عمرو سعد، ماجد المصري، دياب، صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، وكريم عفيفي، ومن إخراج أحمد صالح، وتعد القناة الناقلة لمسلسل توبه mbc مصر، كما يعرض على منصة شاهد الالكترونية، وتصدر المتوبه سلسل التريند خاصة بعد طرح أغنية «هرازيك» التي كانت في أولى الحلقات بالتعاون بين عمرو سعد ومطرب الراب عفرتو.

ومن الجدير بالذكر، أن تمحورت الحقلة 23 من مسلسل توبه، بفرحة إبراهيم العارمة بعد موافقة إحسان على الزواج منه والذي اخبرها بأنه سيذهب لترتيب مستلزمات الزفاف.