مفاجأة في حادث المعتمرين: وفاة مهندس وزوجته من أقارب عائلة الـ3 أطباء الأشقاء

كشف عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، عن وفاة 8 معتمرين مصريين وإصابة 43 في حادث تصادم بالسعودية لمعتمرين مصريين في أثناء ذهابهم لأداء عُمرة رمضان على طريق الهجرة السريع في المدينة المنورة.
وقال حنفي، إن حادث تصادم الحافلة في المدينة المنورة، وقع في تمام الساعة السادسة من صباح أمس الجمعة، على طريق الهجرة السريع، وبالتحديد عند الكيلو 1.
يأتي هذا في وقت ذكرت فيه تقارير، إن من بين المعتمرين الثمانية المصريين الذين توفوا في حادث بالسعودية مهندس يدعى سامح إبراهيم عزام وزوجته، خلال عودتهما من أداء العمرة في المدينة المنورة، وينحدر المهندس من عزبة تدعى الشحات تابعة لقرية أم الرزق بمحافظة دمياط، وهومن «نسيب» العائلة التي فقدت الأطباء الأشقاء الثلاثة في حادث سير، أمس الأول.
وفي وقت سابق، توفي 8 أشخاص وأصيب 43 آخرون في حادث انقلاب حافلة في المدينة المنورة. وأوضح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة، أحمد الزهراني، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة 997 تلقت بلاغًا في تمام الساعة 06:14 من صباح أمس الجمعة، بوقوع حادث انقلاب حافلة بطريق الهجرة السريع عند كيلو 140، وعلى الفور تم توجيه أحدث المركبات الخاصة بالهيئة باص الإصابات المتعددة «طويق»، وكان وصول أول الفرق في الساعة 06:24.
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