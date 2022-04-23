/693717/خال-أطباء-دمياط-يكشف-مفاجئات-في-سبب-وفاة-الأشقاء-الثلاثة-ولاد-أختي-ماتوا-غرقانين

أكد "محمد" خال أطباء دمياط المتوفين في تصريحات خاصة لموقع “دوت الخليج” على أنه أول من استقبل خبر وفاتهم من أحد زملائهم، وأن الأشقاء لقوا مصرعهم بعد سقوطهم في ترعة السلام ناحية سيناء، إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها خلال عودتهم إلى مسقط رأسهم بدمياط، مشيراً إلى أنه عندما وصل إلى موقع الحادث كانت قوات الإنقاذ النهري قد استطاعت انتشال محمود وآيه لكنهم ظلوا إلى بعد آذان الفجر يبحثون على جثمان آلاء حتى وجدوها.

دوت الخليج وكان اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتعرض سيارة ملاكي قرب قرية جلبانة التابعة لمركز القنطرة شرق وانتقال سيارات الإسعاف إلي مكان الحادث. أسماء المتوفين وأسفر الحادث عن وفاة محمود أحمد محمد عثمان 22 سنة مقيم بكفر سعد بمدينة دمياط، طالب بالسنة الرابعة بكلية طب الأسنان، وآية أحمد عثمان 24 سنة مقيمة بنفس العنوان طالبة في كلية الصيدلة وآلاء أحمد محمد عثمان 19 سنة مقيمه بنفس العنوان طالبة بكلية طب الاسنان. كما أسفر الحادث عن إصابة إصابة محمود الكحلاوي مصطفى 20 سنة، نقل على إثرها إلى مستشفى القنطرة المركزي لتلقي العلاج اللازم. ودفع الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف بالإسماعيلية بـ 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث نقلت الجثامين إلى ثلاجة مستشفى القنطرة شرق المركزي.

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