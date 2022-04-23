مانشستر يونايتد ضيفاً على أرسنال فى الدوري الإنجليزي

/693646/مانشستر-يونايتد-ضيفا-على-أرسنال-فى-الدوري-الإنجليزي

يدخل فريق أرسنال مباراته الليلة أمام نظيرهمانشستر يونايتد، على ستاد الإمارات ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح، ليفربول، 22 هدفًا.

سون هيونج مين، توتنهام، 17 هدفًا.

كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد، 15 هدفًا.

دييجو جوتا، ليفربول، 15 هدفًا.

ساديو ماني، ليفربول، 14 هدفًا.

إيفان توني، برينتفورد، 12 هدفًا.

هاري كين، توتنهام، 12 هدفًا.

كيفين دي بروين، مانشستر سيتي، 11 هدفًا.

ويلفريد زاها، كريستال بالاس، 11 هدفًا.

ماسون ماونت، تشيلسي، 10 أهداف.

رياض محرز، مانشستر سيتي، 10 أهداف.

رحيم ستيرلينج، مانشستر سيتي، 10 أهداف.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 10 أهداف.

أرسنال ضد ليفربول

حتى بادر ليفربول بالتسجيل عن طريق ديوجو جوتا في الدقيقة 54 بتصويبة قوية من الجهة اليسرى سكنت شباك أرسنال، ثم دخل بعدها محمد صلاح وقام بتغيير الأداء الهجومي للريدز، وسجل الفريق الهدف الثاني عن طريق فيرمنيو بعد جملة بين خط هجوم ليفربول شارك فيها محمد صلاح بالدقيقة 62.

ولم يستطيع أرسنال في العودة للمباراة ليفوز ليفربول بثنائية، وبتلك النتيجة أرتفع رصيد ليفربول للنقطة رقم 69 في المركز الثاني وأصبح على بعد نقطة واحده من مانشستر سيتي المتصدر، بينما توقف رصيد أرسنال عند النقطة رقم 51 بالمركز الرابع.

تشكيل أرسنال أمام ليفربول:

حراسة المرمى: رامسدال.

خط الدفاع: سيدريك، بن وايت، جابرييل، تيرني.

خط الوسط: توماس بارتي، تشاكا، أوديجارد.

خط الهجوم: ساكا، مارتينيلي، لاكازيت.

محمد صلاح بالدوري الإنجليزي

يتواجد قائد منتخب مصر حاليا في المركز الـ21 بقائمة أكثر المسجلين في تاريخ البطولة برصيد 117 هدفا، على بعد هدف وحيد من رقم روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي الذي يتواجد في المركز الـ20.

تغيب قائمة الأكثر تسجيل في الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي،ما عدا الثلاثي "هاري كين (177 هدفا) وجيمي فاردي (128) ولوكاكو (118) " وهم الثلاثي الوحيد الذي يلعب كرة القدم حتى الآن ضمن القائمة، بينما اعتزلت باقي الأسماء.