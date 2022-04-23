حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاحد 24-4-2022

حظك اليوم برج الحمل الاحد 24-4-2022

مهنياً: تفاجأ بمنافسة قوية من أحد الزملاء، لا تستسلم واعتمد على عزيمتك.

عاطفياً: تقصد مكاناً رومنسياً وهادئاً مع الشريك وتمضي معه فترة مميزة.

اجتماعياً: تجنب التدخل في أمور الآخرين الخاصة وحافظ على الحدود معهم.

حظك اليوم برج الثور الاحد 24-4-2022

مهنياً: أنت مفعم بالنشاط والحيوية بعدما زالت مخاوفك وأصبحت قادراً على الانطلاق.

عاطفياً: بوادر علاقة عاطفية جديدة قد تخلط الكثير من الأوراق في حياتك.

اجتماعياً: تحتاج إلى الراحة لتعيش بهدوء وتعطي كل ما لديك للمحيطين بك.

حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 24-4-2022

مهنياً: اعتمد على نفسك في كل ما يتعلق بمسؤولياتك خصوصاً في هذه الفترة الدقيقة.

عاطفياً: تعيش لحظات حساسة في علاقتك مع الشريك، لا تقلق ستمرّ بسرعة.

اجتماعياً: التردد الذي تعانيه هو نتيجة تعدد الخيارات أمامك وعدم ثقتك بموقفك.

حظك اليوم برج السرطان الاحد 24-4-2022

مهنياً: تبدأ نهارك بنشاط كبير وتسعى إلى إكمال مهامك المختلفة على أتم وجه.

عاطفياً: يشعر الشريك بالأمان لأنك تتحمل المسؤولية بجدية وتعيش الحياة بفرح.

‏اجتماعياً: تعمل على لمّ شمل الأصدقاء بعد غياب طويل عنهم وتنجح في ذلك.

حظك اليوم برج الاسد الاحد 24-4-2022

مهنياً: لا تتخذ قراراتك بسرعة وتهوّر لأن العواقب قد تكون وخيمة وخطيرة.

عاطفياً: انفعالك غير المبرر قد يجرح مشاعر الحبيب ويضايقه. انتبه إلى تصرفاتك.

اجتماعياً: زيارة مفاجئة من صديق يكون لها أثر إيجابي في نفسك وتعيد إليك الذكريات.

حظك اليوم برج العذراء الاحد 24-4-2022

مهنياً: النشاط والحركة الدائمة من الأمور التي تجعلك أكثر إيجابية وأكثر حماسة.

عاطفياً: اهتمامات مسلّية تتقاسمها مع الحبيب تضفي الرونق على حياتكما.

اجتماعياً:تحكّم بتحول ما في طريقة عيشك وفي نمط حياتك وابتعد عن الروتين.

حظك اليوم برج الميزان الاحد 24-4-2022

مهنياً: تصادفك اقتراحات متعددة ومواقف متضاربة، تعامل معها بحكمة ومنطق.

عاطفياً: يحاول أحد الأشخاص من الجنس الآخر التقرب منك، فلا تصدّه وتهمله.

اجتماعياً: امنح كل ذي حق حقه وأظهر امتناناً للعائلة التي تقف إلى جانبك.

حظك اليوم برج العقرب الاحد 24-4-2022

مهنياً: ابتعد عن التوتر وتحلَّ بالصبر، قريباً تحصد ثمار النجاح والتفوق والتقدّم.

‏عاطفياً: تلتقي شخصاً من الجنس الآخر صدفة وتشعر نحوه بحب من النظرة الأولى.

اجتماعياً: تسامحك مع أحد الأصدقاء يكسبك تقدير المحيطين بك وإعجابهم.

حظك اليوم برج القوس الاحد 24-4-2022

مهنياً: تتفق مع الزملاء على موقف موحّد تجاه أزمة خطيرة تواجهكم في العمل.

عاطفياً: تفاهم مع الشريك على حلّ وسط يكفل لكما الراحة والاطمئنان والسلام.

‏اجتماعياً: اغتنم فرصة تتاح لك لتوطيد علاقتك بشخص يهمك أمره كثيراً.

حظك اليوم برج الجدي الاحد 24-4-2022

مهنياً: يوجه أحد الزملاء انتقادات لمشروعك الأخير فتقبلها بروح رياضية.

عاطفياً: خفّف من ملاحظاتك للحبيب فهو يحاول جاهداً لكسب حبك واهتمامك.

اجتماعياً: مسألة معقّدة تعرض عليك فلا تستعجل في إبداء رأيك وادرسها جيداً.

حظك اليوم برج الدلو الاحد 24-4-2022

مهنياً: تعمل بشكل جدي بعد المنافسة القوية التي واجهتها من أحد الزملاء.

عاطفياً: تحتاج إلى شريك يصبر عليك وعلى جنونك ويسامح لسانك السليط.

اجتماعياً: تجد نفسك في وضع صعب يوقعك فيه أحد الأصدقاء، لا تستسلم.

حظك اليوم برج الحوت الاحد 24-4-2022

مهنياً: صحيح أنك نشيط بيد أنك تميل إلى البطء والتروي في تنفيذ مهامك .

عاطفياً: تعرف تماماً كيف تظهر قوتك بحيث لا يتخطى الشريك حدوده معك.

اجتماعياً: تُعرض عليك فرصة ذهبية لتحقيق هدف لطالما حلمت به وانتظرته .