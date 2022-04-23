حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاحد 24-4-2022

حظك اليوم برج الحمل الاحد 24-4-2022
مهنياً: تفاجأ بمنافسة قوية من أحد الزملاء، لا تستسلم واعتمد على عزيمتك.
عاطفياً: تقصد مكاناً رومنسياً وهادئاً مع الشريك وتمضي معه فترة مميزة.
اجتماعياً: تجنب التدخل في أمور الآخرين الخاصة وحافظ على الحدود معهم.
حظك اليوم برج الثور الاحد 24-4-2022
مهنياً: أنت مفعم بالنشاط والحيوية بعدما زالت مخاوفك وأصبحت قادراً على الانطلاق.
عاطفياً: بوادر علاقة عاطفية جديدة قد تخلط الكثير من الأوراق في حياتك.
اجتماعياً: تحتاج إلى الراحة لتعيش بهدوء وتعطي كل ما لديك للمحيطين بك.
حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 24-4-2022
مهنياً: اعتمد على نفسك في كل ما يتعلق بمسؤولياتك خصوصاً في هذه الفترة الدقيقة.
عاطفياً: تعيش لحظات حساسة في علاقتك مع الشريك، لا تقلق ستمرّ بسرعة.
اجتماعياً: التردد الذي تعانيه هو نتيجة تعدد الخيارات أمامك وعدم ثقتك بموقفك.
حظك اليوم برج السرطان الاحد 24-4-2022
مهنياً: تبدأ نهارك بنشاط كبير وتسعى إلى إكمال مهامك المختلفة على أتم وجه.
عاطفياً: يشعر الشريك بالأمان لأنك تتحمل المسؤولية بجدية وتعيش الحياة بفرح.
اجتماعياً: تعمل على لمّ شمل الأصدقاء بعد غياب طويل عنهم وتنجح في ذلك.
حظك اليوم برج الاسد الاحد 24-4-2022
مهنياً: لا تتخذ قراراتك بسرعة وتهوّر لأن العواقب قد تكون وخيمة وخطيرة.
عاطفياً: انفعالك غير المبرر قد يجرح مشاعر الحبيب ويضايقه. انتبه إلى تصرفاتك.
اجتماعياً: زيارة مفاجئة من صديق يكون لها أثر إيجابي في نفسك وتعيد إليك الذكريات.
حظك اليوم برج العذراء الاحد 24-4-2022
مهنياً: النشاط والحركة الدائمة من الأمور التي تجعلك أكثر إيجابية وأكثر حماسة.
عاطفياً: اهتمامات مسلّية تتقاسمها مع الحبيب تضفي الرونق على حياتكما.
اجتماعياً:تحكّم بتحول ما في طريقة عيشك وفي نمط حياتك وابتعد عن الروتين.
حظك اليوم برج الميزان الاحد 24-4-2022
مهنياً: تصادفك اقتراحات متعددة ومواقف متضاربة، تعامل معها بحكمة ومنطق.
عاطفياً: يحاول أحد الأشخاص من الجنس الآخر التقرب منك، فلا تصدّه وتهمله.
اجتماعياً: امنح كل ذي حق حقه وأظهر امتناناً للعائلة التي تقف إلى جانبك.
حظك اليوم برج العقرب الاحد 24-4-2022
مهنياً: ابتعد عن التوتر وتحلَّ بالصبر، قريباً تحصد ثمار النجاح والتفوق والتقدّم.
عاطفياً: تلتقي شخصاً من الجنس الآخر صدفة وتشعر نحوه بحب من النظرة الأولى.
اجتماعياً: تسامحك مع أحد الأصدقاء يكسبك تقدير المحيطين بك وإعجابهم.
حظك اليوم برج القوس الاحد 24-4-2022
مهنياً: تتفق مع الزملاء على موقف موحّد تجاه أزمة خطيرة تواجهكم في العمل.
عاطفياً: تفاهم مع الشريك على حلّ وسط يكفل لكما الراحة والاطمئنان والسلام.
اجتماعياً: اغتنم فرصة تتاح لك لتوطيد علاقتك بشخص يهمك أمره كثيراً.
حظك اليوم برج الجدي الاحد 24-4-2022
مهنياً: يوجه أحد الزملاء انتقادات لمشروعك الأخير فتقبلها بروح رياضية.
عاطفياً: خفّف من ملاحظاتك للحبيب فهو يحاول جاهداً لكسب حبك واهتمامك.
اجتماعياً: مسألة معقّدة تعرض عليك فلا تستعجل في إبداء رأيك وادرسها جيداً.
حظك اليوم برج الدلو الاحد 24-4-2022
مهنياً: تعمل بشكل جدي بعد المنافسة القوية التي واجهتها من أحد الزملاء.
عاطفياً: تحتاج إلى شريك يصبر عليك وعلى جنونك ويسامح لسانك السليط.
اجتماعياً: تجد نفسك في وضع صعب يوقعك فيه أحد الأصدقاء، لا تستسلم.
حظك اليوم برج الحوت الاحد 24-4-2022
مهنياً: صحيح أنك نشيط بيد أنك تميل إلى البطء والتروي في تنفيذ مهامك .
عاطفياً: تعرف تماماً كيف تظهر قوتك بحيث لا يتخطى الشريك حدوده معك.
اجتماعياً: تُعرض عليك فرصة ذهبية لتحقيق هدف لطالما حلمت به وانتظرته .
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