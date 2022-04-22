/693591/صناع-مسسل-توبه-ينتهون-من-تصوير-مشاهدهم-في-لبنان

انتهى صناع مسلسل “توبه” الذي يخوض به الفنان عمرو سعد بجانب الفنانة صبا مبارك السباق الرمضاني 2022، من تصوير العمل في دولة لبنان.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير انتهاء تصوير مسلسل توبه

وحقق مسلسل توبه في رمضان هذا العام نجاحا ساحقا خلال فترة عرضه منذ عرض الحلقة الأولى من العمل، وهو من بطولة عمرو سعد، ماجد المصري، دياب، صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، وكريم عفيفي، ومن إخراج أحمد صالح.

ويعرض مسلسل توبه تمام الساعة السابعة يوميا وطوال شهر رمضان، على قناة mbc مصر على أن تكون الإعادة في تمام الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، كما أنه يعرض بدون فواصل إعلانية على منصة شاهد الإلكترونية.

هجوم الجمهور على مسلسل توبه

وكان قد وقع مسلسل توبه في أزمة بعد طرح الحلقة الأولى من العمل، اذ جاءت ردود فعل الجمهور على النحو الأتي: “ “عمرو سعد عامل مسلسل طالع فيه شبح وبيقول كلام جامد ومقفي مش مفهوم ودمه تقيل نفس سكة أحمد العوضي كدة ومطلعين صاحبته ولا مراته أسماء أبو اليزيد"، وشببه البعض بمسلسل ملوك الجدعنة فكتب أحدهم: “عمرو سعد عمل ريبوت في توبه لمسلسله ملوك الجدعنة اللي هو اصلا متاخد من سلام ياصحبي”، وبعد التعليقات الأخرى جاءت إيجابية ومشيده بمسلسل توبه، فكتب أحدهم :”لا بس توبة طلع جامد السنة دي”، وكتب الاخر: “حد يعاكس مراته في الشارع، مسلسل توبه فاز”.

عمرو سعد يتصدر التريند بمسلسل توبه

هذا وتصدر اسم الفنان عمرو سعد تريندة رقم واحد على تويتر، ليكون بذلك حقق المسلسل للفنان النجاح الذي يريده ومن المقرر أن يحقق المزيد، واكتسح العمل أيضا كلا من مسلسل اللاختيار والمداح 2 على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

أحداث مسلسل توبه

وتدور أحداث مسلسل توبه حول الفنان عمرو سعد يطارده عدد من البلطجية، وتقع في عشقه الفنانة صبا مبارك وتتعرض للعديد من المشكلات هي الاخرى بعد وفات والدها وذلك بسبب زوجة والدها التي تستولى على جميع ممتلكاتها.