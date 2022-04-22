/693510/أهالي-المنوفية-يستعدون-لتشييع-جثمان-المستشار-أسامة-عبد-الحكيم-بعد-صلاة-الجمعة

سيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية أبو عوالي التابعة لمدينة اشمون بمحافظة المنوفية، بعد وفاة أحد أبنائها، المستشار أسامة عبد الحكيم البنا الوكيل العام الأول بهيئة النيابة الإدارية ومدير قسم النيابة الإدارية بمحكمة السويس، كما سادت حالة من الحزن على رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد معرفتهم خبر وفاة المستشار أسامة عبد الحكيم البنا، ونعي الكثير منهم وفاته.

دوت الخليج

ويستعد المئات من أهالي قرية أبو عوالي التابعة لمركز ومدينة اشمون بمحافظة المنوفية لتشييع جثمان المستشار أسامة عبد الحكيم البنا الوكيل العام الأول بهيئة النيابة الإدارية ومدير قسم النيابة الإدارية بمحكمة السويس، حيث سيتم تشييعش جثمانه اليوم بعد صلاة الجمعة.

تفاصيل الحادث

لقي المستشار أسامة عبد الحكيم مصرعه في حادث أليم على طريق حنيفة بمحافظة السويس، وذلك أثناء عودته من عمله إلى قريته في محافظة المنوفية.

حالة الحزن على أبناء قرية أبو عوالي التابعة لمركز أشمون

وظهرت حالة الحزن على أبناء قرية أبو عوالي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية حيث انتشرت عبارات النعي لوفاة ابن قريتهم ووصفه الأهالي بأنه كان حسن الخلق يتمتع بالسمعة الطيبة بين الأهالي وكان دائم عمل الخير لأبناء قريته، وأوضحوا أنهم خسروا شخص معطاء وفعال للخير، ومن أفضل شخصيات المدينة.