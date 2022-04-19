/693081/مسلسل-توبه-الحلقة-18-توبه-يقتل-سيد-الأجنبي-وعصابته

عُرضت اليوم الحلقة 18 من مسلسل توبه، والتي شهدت تصاعد كبير في الأحداث، خصوصًا بعد عزم توبه على الإنتقام من سيد الأجنبي قاتل زوجته لُقى ووالده، كما يستعد للفتك بكل من ساهم في ظلمه.

لذا دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل الحلقة 18 من مسلسل توبه وذلك خلال السطور القادمة

بدأت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل توبه، بدق توبه الباب على النوري ثم لكمه في وجهه، وينتقل المشهد إلى بيت إحسان حيث يجلس معها سيحة ويخبرها عن تعرض بودة للخطر ويخبرها أنها الشخص الوحيد الذي يأتمنه عليه ثم يتركها ويذهب. ويتحدث الضابط عن توعده لتوبه، ثم يعود المشهد مرة أخرى إلى توبه في بيت النوري الذي ابرحه ضرب ثم طلب منه الإتصال بـ أبو نادرة وإخباره بضرورة مقابلته عند "شط الجميل" ويطلب سيد الأجنبي من أبو نادرة سرعة التوجه للمكان.

توبه ينتقم من النوري وأبو نادرة

ويقوم توبه بتعذيب النوري ثم يتصل الأجنبي بفايزة ويطلب منها النظر في إتصال النوري، وتعيش إحسان مع بودة في جو من الحب والتناغم، ويتوجه أبو نادرة لشط الجميل فيجد توبه أمامه الذي يبرحه ضربًا ثم يطعنه ويطلب منه فتح سيستم كاميرات سيد الأجنبي ثم يتركه بعد إشعال النار فيه.

قتل فايزة على يد سيد الأجنبي

تذهب فايزة إلى سيد الأجنبي وهي خائفة وتطلب الإختباء عنده فيقوم بالإتصال بـ أبو نادرة فيتوقع تخلص توبه منه، ثم يقتل فايزة، ويذهب توبه لتاجر مخدرات ويوعده بجعله دراع طارق بيه اليمين ثم يذهب وينظر لكاميرات المراقبة الخاصة بسيد.

توبة يقتل سيد الأجنبي

ويتجه إلى مكان تواجد الأجنبي بمسدس كاتم للصوت ويقوم بقتل كل من يجده أمامه ويخرج سيد الأجنبي ليحاول فتح باب للخروج منه ولكن لا يستطيع ثم يفتح الخزنة الخاصة بها ويجد توبه بداخلها، ويضرب توبه طلقات عشوائية على مناطق متفرقة في جسد سيد الأجنبي ويرميه داخل الخزنة ثم يرميها في البحر ويموت سيد الأجنبي، ويوقظ بودة إحسان ويحتضنها ويتجه توبة لقبر لقى ووالده ويوعدهم بإسترداد الجزء الباقي من حقهم ثم تنتهي الحلقة.