/691166/طار-قديم-بينهم-عمرو-أديب-الجزيرة-ما-عندهاش-مشاكل-مع-مسلسل-الاختيار-وثورة-30-يونيو-بس-بيكرهوا-ياسر-جلال

قال الإعلامي عمرو أديب، أن قناة الجزيرة لا يوجد بينها ومسلسل الاختيار أي مشكلة أو مصر أـو ثورة 30 يوينو، وانما المشكلة تكمن في كرههم الشديد للفنان ياسر جلال مضيفا:" بينها وبينه طار قديم".

فيه طار قديم بينهم.. عمرو أديب: «الجزيرة ما عندهاش مشاكل مع مسلسل الاختيار او ثورة 30 يونيو بس بيكرهوا ياسر جلال» وتحدث الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج الحكايه المذاع على قناة ام بي سي مصر ٢، عن حلقة الاختيار اليوم منوها انه لم يرى المشير طنطاوي في مواقف مواجهة من قبل، وقامت حلقة الاختيار اليوم بعرض موقف له في مواجهة الإخوان، مضيفا : المشير طنطاوي كان قويا وحائط صد". دوت الخليج لا يقبل القسمة على أثنين.. عمرو اديب : المشير طنطاوي كان قويا ووقف حائط صد أمام الإرهابية ونوه الإعلامي عمرو أديب ما رأيناه اليوم بمسلسل الاختيار في حلقته الثامنه أكد لنا أشياء كثيرة وأوضح قوة المشير طنطاوي متابعا المشير طنطاوي لا يقبل القسمة على اثنين عمرو اديب: كتابة التاريخ حاضرة الان داخل مسلسل الاختيار ٣ واستطرد الإعلامي عمرو أديب:" كتابة التاريخ حاضرة الان داخل مسلسل الاختيار .. وسعيد جدا بحلقة النهارده ".

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