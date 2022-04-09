/691096/تعرف-على-ضحية-رامز-جلال-في-الحلقة-الثامنة-من-برنامج-رامز-موفي-ستار

يستعد برنامج رامز جلال لاستضافة أحد النجوم المشهورين في الوسط الفني والذي دائما ما يمتنع عن التصريح بأسمائهم ليكونوا مفاجأة للجمهور، ومن المتوقع أن يستضيف في الحلقة الثامنة من برنامج “رامز موفي ستار” مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير ضيف برنامج رامز موفي ستار الحلقة الثامنة

تأتي قصة برنامج رامز موفي ستار حول مشاركة الضيف في مشهد سينما مع بطل الأكشن العالمي فاندام في فيلمه الجديد حول مُطاردة أكشن، وأثناء اندماج الضحية يظهر الفنان رامز جلال مُتخفي وراء قناع ويضايق الضيف.

ضيوف برنامج رامز جلال 2022

وتضم قائمة ضحايا برنامج رامز جلال الذي يعرض عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية كلا من عمرو يوسف، أحمد فتحي، غادة عادل، درة، مايان السيد، هنا الزاهد، وهدى المفتي، وسنيتيا خليفة.

بالإضافة إلى نيللي كريم، بيج رامي، محمد محمود، هبة مجدي، أحمد حلمي، عائشة بن أحمد، تارا عماد، وأمينة خليل، وسليمان عيد، حنان مطاوع، ومنة شلبي وهند صبري، وياسمين عبد العزيز، ومنى زكي، وميرنا نور الدين، وأيتن عامر، وجميلة عوض، وهنادي مهنى وآخرين.

رانيا يوسف حديث السوشيال بعد بعد حلقتها مع رامز جلال

جدير بالذكر أنه تصدرت رانيا يوسف تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر بعد عرض حلقتها ببرنامج رامز موفي ستار، بسبب إطلالتها المثيرة للجدل التي ظهرت بها خلال الحلقة، والتي وصفها الجمهور بأنها تسبب في إفطارهم الـ 7 الأيام الماضية، خاصة وان الحلقة تعرض في موعد الإفطار، وتنوعت تعليقات الجمهور بين المشيد بالفنانة، والغاضب من إطلالتها.

وأعاد برنامج “رامز موفي ستار”، أحد الأحداث الهامة التي عرضت رانيا يوسف لمرمى الانتقادات، وهي إطلالتها المثيرة للجدل في مهرجان القاهرة السينمائي، والذي سميت بإطلالة البطانة، اذ ظهرت رانيا يوسف بفستان أسود برز منه تفاصيل ملابسها الداخلية، ليعلق عدد من الجمهور على إطلالتها، قائلين: “رانيا يوسف تقريبا نسيت البطانة”،و وصفها رامز جلال في بداية الحلقة، قائلا: “ فرسة تتمخطر على السجادة الحمراء، جيلي بالموز بيلظ.. عبارة عن نص كيلو دلع وربع محن، عندها إمكانيات ونجمة البطانة”