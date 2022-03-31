مفاجأة الحلقة الاولى مسلسل الاختيار 3.. مواعيد عرض مسلسل الاختيار ٣

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الحلقة الاولى مسلسل الاختيار 3 بدأ العد التنازلي على عرضها و لهذا الجمهور يتساءل عن مواعيد عرض مسلسل الاختيار ٣ و في أي وقت سيتم عرضها ، فهل سيكون مثلما عرضت حلقات مسلسل الاختيار الجزء الثاني الحلقه الاولى .

دوت الخليج ينشر تفاصيل الحلقة الاولى مسلسل الاختيار 3

الحلقة الاولى مسلسل الاختيار 3

طرح المخرج بيتر ميمي مساء أمس الأربعاء 30 مارس إعلان الحلقة الاولى مسلسل الاختيار 3 و التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير و ظهر خلال الحلقة الاولى مسلسل الاختيار 3 في الاعلان عدد من نجوم الفن على رأسهم الفنان أحمد السقا و الفنان أحمد عز و خالد الصاوي و كريم عبد العزيز ، ما جعل الجمهور يتساءل ماذا سيفعل كل هؤلاء النجوم .

مواعيد عرض مسلسل الاختيار ٣

مواعيد عرض مسلسل الاختيار ٣ من المتوقع أن تكون بنفس موعد عرض مسلسل الاختيار الجزء الثاني الحلقه الاولى التي عرضت العام الماضي و هي في تمام الساعة الثامنة مساءًا على قناة ON و من المتوقع أن يحقق الحلقة الاولى مسلسل الاختيار 3 نجاحًا كبيرًا عن عرضه .

الحلقة الاولى مسلسل الاختيار 3 تتصدر تريند جوجل

و عقب عرض اعلان الاختيار 3 تصدر الحلقة الاولى مسلسل الاختيار 3 مؤشرات بحث جوجل ليكون رقم واحد على مصر في البحث من الجمهور حيث يتساءلون عن الحلقة الاولى مسلسل الاختيار 3 و كذلك عن مواعيد عرض مسلسل الاختيار ٣ .

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مسلسل الاختيار 3

الاختيار 3 من إخراج بيتر ميمي و من بطولة أحمد السقا ، وكريم عبد العزيز، وأحمد عز، وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وسمر مرسي، وايمان العاصي، وناردين عبد السلام. ورصد البرومو الرسمي من مسلسل الاختيار 3 أخطر 96 ساعة شهدتها مصر خلال الفترة ما بين تولي محمد مرسي الحكيم ثم تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.