هل ستعاد مباراة مصر والسنغال

يبحث محبي ومشجعي المنتخب المصري، عن حقيقة إعادة مباراته مع نظيرة السنغالي، في لقاء الإياب بالدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 قطر، بعد عدة أحداث شغب شهدها اللقاء من قبل جمهور أسود التيرانجا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونرصد معكم في الفقرات الأتية حقيقة إعادة مباراة مصر والسنغال، والتي جمعت بين الطرفين أمس في لقاء الإياب بالدور النهائي من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

الاتحاد المصري يتقدم بشكوى رسمية

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، تقدم بشكوى رسمية ضد نظيره السنغالي لدى مراقب المباراة ومسئول الأمن والاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قبل إنطلاق مباراة الفريقين أمس.

وتعرض المنتخب المصري للعنصرية بعد ظهور لافتات مسيئة في مدرجات ملعب المباراة للاعبين وتحديدا محمد صلاح قائد الفريق، كما قامت الجماهير بإرهاب اللاعبين من خلال القاء الزجاجات والحجارة عليهم أثناء عملية الاحماء، فضلا عن تعرض حافلات البعثة المصرية للإعتداء مما تسبب في تهشم زجاجها وتعرض البعض لإصابات وجروح، وهو ما تم توثيقه بصور وفيديوهات تم ارفاقها مع الشكوي.

مصر ضد السنغال

كما شهدت ركلات الترجيح بين الطرفين في نهاية اللقاء، بعد حسم التعادل الإيجابي بهدف لهدف، مجموع نتيجتي الذهاب والإياب، على توجه العديد من الليزر على منفذي الكرة ومحمد الشناوي في حراسة المرمى.

وجاءت العديد من التعديات بإلقاء قارورات المياه على لاعبي المنتخب الوطني، والتي تسببت في تشتيت تركيزهم، ليدرس الاتحاد الإفريقي إعادة المباارة بين الطرفين في الإياب، على أرض محايده.

وسبق وتم إعادة مباراة مصر وزيمبابوي في تصفيات كأس العالم 1994 والتي كانت الفراعنه، قد تأهلت بعد تحقيق الفوز، ليعود الاتحاد ويعيد المباراة، ويخسر الفراعنة بطاقة التأهل، لتشير الأحداث الجارية في الوقت الحالي إلى إعادة اللقاء بين الطرفين.

نتيجة مباراة الإياب بين مصر والسنغال

حقق منتخب السنغال الفوز على نظيره مصر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/1، بعدما انتهى اللقاء بنتيجة 1/0 ليعادل الفريق نتيجة الذهاب، ضمن لقاء الإياب من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس العالم.

وافتتح منتخب السنغال سجل التهديف مبكراً في شباك منتخب مصر، في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، وجاء الهدف الأول عن طريق بولاي ديا، من خلال تسديدة سهلة في شباك الشناوي بعد تخبط بين مدافعي المنتخب الوطني في منطقة الستة يارده.

مصر ضد السنغال وبدأ بعدها منتخب مصر في استعاده الأداء بعد الارتباك في أول 10 دقائق، واُصيب رامي ربيعه ولم يستطيع استكمال المباراة ودخل أيمن أشرف بدلاً منه.