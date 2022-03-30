المنتخبات المتأهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022

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شهد اليوم على العديد من المقاعد في بطولة كأس العالم 2022 قطر، والتي حسمت من مختلف القارات، وبالأخص من القارة الإفريقية والأوروبية.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وجاء اليوم على تأهل سبع منتخبات، منهم منتخبي من ملحق أوروبا، وخمسة مقاعد من القارة الإفريقية، وحجز المنتخب الإماراتي موعد مع أستراليا في ملحق آسيا.
مقاعد القارات بكأس العالم
وتمتلك القارة الأوروبية النصيب الأكبر من مقاعد بطولة كأس العالم، والتي تأتي بـ 13 مقعد، يليها القارة الإفريقية برصيد 5 مقاعد، ومن آسيا وأمريكا الجنوبية 4 مقاعد ونصف، ومن أمريكا الشمالية ومنطقة الكاريبي ثلاث مقاعد ونصف، ومن أوقيانوسيا نصف مقعد.
ومن المنتظر أن تحجز 3 منتخبات مقاعدها في كأس العالم في يونيو ، وهي المنتخبات الفائزة في ملاحق المسار الأوروبي الأول، والفائز من ممثل أمريكا الجنوبية مع ممثل آسيا، وممثل أمريكا الشمالية مع أوقيانوسيا.
موعد قرعة كأس العالم 2022 قطر
وتشهد العاصمة القطرية الدوحة في الأول من أبريل المقبل سحب القرعة النهائية لكأس العالم قطر 2022، التي تقام منافساتها نهاية العام الجاري، في 8 استادات مونديالية.
ويستضيف مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات مراسم إجراء القرعة بحضور أكثر من 2000 ضيف، لتتعرف بعدها المنتخبات المشاركة في البطولة على المجموعات التي ستتنافس فيها، وتحديد طريق كل فريق نحو النهائي المرتقب في 18 ديسمبر المقبل على أرضية استاد لوسيل، الذي يتسع لثمانين ألف مشجع.
المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 حتى الآن
-قطر من قارة آسيا (مستضيف البطولة)
- السعودية من آسيا
- كوريا الجنوبية من آسيا
- إيران من آسيا
-اليابان من آسيا
- ألمانيا من قارة أوروبا.
- الدنمارك من قارة أوروبا.
- فرنسا من قارة أوروبا
- بلجيكا من قارة أوروبا
- أوكرانيا من قارة أوروبا
- إسبانيا من قارة أوروبا
- إنجلترا من قارة أوروبا
- صربيا من قارة أوروبا
- سويسرا من قارة أوروبا
- هولندا من قارة أوروبا
-البرتغال من ملحق أوروبا
-بولندا من ملحق أوروبا
- البرازيل من قارة أمريكا الجنوبية
-الأرجنتين من قارة أمريكا الجنوبية
-الأكوادور والأوروجواي من أمريكا الجنوبية
-الأوروجواي من أمريكا الجنوبية
-كندا من قارة أمريكا الشمالية
-غانا من إفريقيا
-السنغال من إفريقيا
-المغرب من إفريقيا
-تونس من إفريقيا
-الكاميرون من إفريقيا
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