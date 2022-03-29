/688865/أخبار-الزمالك-اليوم-الأثنين-مرتضى-منصور-يعلن-عن-ضم-أفضل-لاعبي-العالم-فرمان-من-فيريرا-اتجاه-اعتزال-شيكابالا-استمرار-الصراع-مع-الخطيب

شهدت أحداث ساخنة داخل نادي الزمالك اليوم الأثنين، أبرزها إعلان مرتضى منصور عن ضم أفضل لاعبي العالم لفريق الطائرة كما وصف.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

واستمر صراع مرتضى منصور ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على صفيح ساخن، بتصريحات نارية من الأول اتجاه الأخير.

وقرار صارم من فيريرا بشأن اعتزال شيكابالا وأيمن حفني بنهاية الموسم، بجانب حديثه مع اللاعبين في مران اليوم، وتم اتخاذ قرار هام بشأن التجديد لحازم إمام.

ويستعرض معكم دوت الخليج أخبار الزمالك اليوم الأثنين

فيريرا يشيد بأيمن حفني وقرار هام بخصوص اعتزال شيكابالا

تداولت بعض الأحاديث حول إعتزال محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنهاية الموسم.

وتحدث البعض حول العلاقة الغير جيده التي تجمع شيكابالا بمديره الفني جيسفالدو فيريرا، إستناداً لتصريحات فيريرا في ولايته الأولى مع الزمالك بأنه ليس في إحتياج فني للاعب.

ولكن كشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ دوت الخليج بأن شيكابالا كان يعاني من إصابة خلال الفترة الأخيرة ويخضع لفترة تأهيل، وأي أحاديث حول إعتزال شيكابالا أو عدم إقتناع فيريرا به هو عاري عن الصحة تماماً.

مؤكداً أن فيريرا يتابع حالة شيكابالا الطبية للإعتماد عليه خلال الفترة القادمة، وأنه تحدث معه كقائد للفريق حول أهميته للم شمل اللاعبين مرة أخرى للمنافسة على بطولتي الدوري والكأس، نافياً كل ما تردد حول إعتزال اللاعب بنهاية الموسم.

ونفس الأمر لأيمن حفني الذي يثق البرتغال في قدرات اللاعب الفنية، خاصة أنه كان أهم أسلحته خلال ولايته الاولي، وأعطى له الثقة خلال التدريبات الأخيرة ويقوم بتجهيزه للمشاركة بالمباريات القادمة.

استمرار صراع مرتضى منصور والخطيب

علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تصريحات عضوة الزمالك وزوجها في الأيام السابقة، وعلى بيان النادي الأهلي أمس حول القضايا المرفوعه ضده.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الخاص بتقديم رضا هيكل لاعب فريق الطائرة بالنادي، والذي خرج في السابق إلى بغاريا في اللجنة المؤقته السابقه.

وأعلن مرتضى منصور في وقت سابق على بعض الضواباط التي يجب إلتزام أعضاء نادي الزمالك بها في حضوره داخل النادي، والتي جاءت بالرفض من البعض والتأيد من الأخر.

مرتضى منصور عن عضوة الزمالك وزوجها

وقال مرتضى منصور موجه حديثه لعضو الزمالك ومعه زوجته: "الست اللي بتلف على القنوات هي وجوزها هرد عليها بعد ماتش مصر".

وأضاف عن عضو الزمالك: "هتشوف فيديوهات هي وجوزها وربنا يستر عليها منه".

جاءت أحد الأعضاء بنادي الزمالك، في الوقت السابق بالهجوم على مرتضى منصور، بعد منعهم من دخول النادي بسبب رفضهم الإلتزام باللوائح التي فرضها في وقت سابق، من خلال لقاءات عدة وهي وزوجها في مختلف القنوات.

مرتضى منصور يرد على بيان محمود الخطيب

كما رد مرتضى منصور على بيان النادي الأهلي أمس، والذي اصدره رداً على الأخبار المتداوله عبر مواقع السوشيال ميديا والمواقع الإلكترونية، بصدور حكم في البعض منهم.

وقال مرتضى منصور: " محمود الخطيب مطلع بيان علشان القضايا".

وأضاف مرتضى: "ماتش مصر والسنغال ياخطيب أهم مني ومنك، وهرد على عليك بعد ماتش مصر والسنغال".

مرتضى منصور يعلن ضم رضا هيكل: «تعاقدنا مع واحد من أفضل لاعبي العالم»

قدم مرتضى منصور رضا هيكل لاعب الزمالك الجديد في كرة الطائرة، الذي نجح مجلس الإدارة في التعاقد مع ضمن تدعيمات فرق الصالات.

وقال مرتضى منصور خلال فيديو تقديم اللاعب نشره على صفحته: " أحنا جيبنا رضا هيكل واحد من أفضل لاعبي العالم كان في الزمالك أحنا اللي جيبناه قبل كدا، ولما جت لجنة الخراب رضا هيكل راح أحترف في بلغريا بعد ما طفشوه".

وأكمل: " أحنا بندعم كل الفريق مش القدم بس، يد وسلة وطائرة، والنهاردة دعمنا برضا هيكل لما طلبناه ولبى الطلب علطول، بمجرد الاتصال به جالنا ومترددش"

وأضاف: " بشكر أحمد مرتضى اللي ماسك ملف الصالات وهو اللي تواصل مع رضا، بنشكره كمجلس إدارة على المجهود المبذول منه خلال الفترة الاخيرة اتجاه ألعاب الصالات".

واشار: " بنعتذر لرضا على الفترة اللي فاتت بتاعت اللجان اللي خربوا النادي فيها وسمعتنا بقت سيئة على حسهم".

وأختتم قائلاً: " أحنا لسه معملناش حاجة وبنبتدي، ومنتظرين من رضا مستوياته المعهوده مع باقي المحترفيين اللي جبناهم عشان ندعم فريق الطائرة، وكل طلبات جماهير الزمالك أوامر".

الزمالك يستقر على التجديد لحازم إمام

استقرت مجلس إدارة نادي الزمالك على التجديد إلى حازم إمام الذي سينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي، بجانب عدة لاعبين.

وأخطر أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم، حازم إمام بتجديد تعاقده، بعدما أبدى اللاعب رغبة في تجديد التعاقد مع الزمالك وهو ما أبلغ به المسئولين.

وكان حازم إمام حضر الجلسة التي خصصها مرتضى منصور في وقتاً سابقاً، نحو تجديد اللاعبين وأبدى موافقته دون أي شروط، كأبن من أبناء القلعة البيضاء وأحد كباتن الفريق.

ويستعد الزمالك لملاقاة ساجرادا الأنجولي ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعدما ودع الفريق بشكل رسمي البطولة بالخسارة من الوداد بالجولة الرابعة.

وتأهل الوداد وبترو أتليتكو بشكل رسمي عقب نهاية نفس الجولة، وكان تعادل الزمالك مع الأخير اللقاء الماضي بدون أهداف في مواجهة تحصيل حاصل.

وافق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، على مشاركة الفريق الأول للكرة الطائرة رجال ببطولة أفريقيا.

وستقام البطولة في الفترة من 8 إلى 18 من مايو 2022 بتونس، وجاءت موافقة مجلس إدارة الزمالك بعد التدعيمات القوية التي دعموا بها فري الطائرة، أخرها الاعلان عن ضم رضا هيكل.

قدم مرتضى منصور رضا هيكل لاعب الزمالك الجديد في كرة الطائرة، الذي نجح مجلس الإدارة في التعاقد مع ضمن تدعيمات فرق الصالات.

كما أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك منذ أيام عن التعاقد مع اللاعب البرازيلي جواو رافائيل، في كرة الطائرة.