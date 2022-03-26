/688315/بعد-سحب-عضويتها--النادي-مبقاش-فيه-وطنية-ولا-كرامة-بنسمع-ألفاظ-من-مرتضى-منصور-ميصحش-نسمعها

تحدثت السيدة مها التي تم منعها من دخول نادي الزمالك من جانب مرتضى منصور، بسبب شعرها وبعض ملاحظات رئيس نادي الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقالت عضوة نادي الزمالك خلال حديثها لـ دوت الخليج: " النادي ولا بقى في وطنية ولا كرامة زي ما رئيس النادي بيقول، دا بقى بيتحكم فينا".

وأضافت: " هو عايز يعمل أيه تاني يتحكم فينا، كل دا عشان شعري أحمر هو مالو، دي حرية شخصية الكلام دا مبيحصلش في أي مكان تاني".

وأوضحت: " بقينا نقل من مرواحنا للنادي بسبب سلوكياته، بنسمع ألفاظ كتير في النادي ميصحش أننا نسمعها وف ولاد صغيرين، ومانع حد يدخل بشورطات ودا أصلاُ نادي رياضي".

عضوة الزمالك تهاجم مرتضى منصور

وأكملت: " أحنا لو في مدرسة مش هيحصل الكلام دا، بطالب بحقي يرجعلي كأمرأة، ومحدش يتعدى علينا وبطالب العضوية ترجعلي ومش من حقه أنه يشطب عضويت، ولازم حقي وكرامتي يرجعولي".

وأشارت: " هو مش بيحاول يتصالح وأنا مش بتاعت شهرة، أنا مش عايزة غير حقي، ولادي كمان اتاخدوا في الرجلين بسببي وكلنا متأثرين".

وزادت:" أنا قررت أني خلاص مش هسكت على حقي، الرئيس السيسي نفسه بيكرم المرأة، لكن في نادي الزمالك أحنا بنتهان".

وأختتمت: " مرتضى منصور بيقول لجوزي طلقها أحسن، بعد ما سحب العضوية بتاعتي، قام بعديما خد عضوية جوزي كمان، أحنا بنتعرض للإهانة في نادي الزمالك، مكناش بنشوف الكلام دا مع كمال درويش أو جلال إبراهيم أو الإدارات المحترمة".

قرارات قوية من مرتضى منصور تثير إستياء البعض ورضا الأخر

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول بعض الاعضاء داخل نادي النادي وبعض الضوابط التي أتخذها.

وقال مرتضى منصور خلال حديثه لدى الاعضاء عبر الإذاعة الداخلية بأن لن يدخل أي عضو أو عضوه بالنادي إذا كانوا يرتدوا لبس غير محترم على حد وصفه.

وأضاف: " لن تدخل أي امرأءة ملونه شعرها أحمر أو أخضر أو أي لون، نادي الزمالك محترم ولن يسمح لأي شخص أن يدخل النادي وهو مظهره غير محترم".

وتداولت بعض الأحاديث تعقيباً على مرتضى منصور، بين مؤيد ومعارض، حيث أيد بعض الاعضاء تلك القرارات في المقابل رفض البعض هذه القرارات.

ويستعد الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وودع الفريق البطولة بشكل رسمي بعد الخسارة أمام اغلوداد بالجولة الرابعة، في المقابل تأهل الفريق المغربي وبترو أتليتكو بشكل رسمي بعد نفس الجولة.