هالة صدقي تكشف ذكرياتها مع أحمد زكي..«تألمت من ضربه لي ورغدة حذرتني»

/688232/هالة-صدقي-تكشف-ذكرياتها-مع-أحمد-زكيتألمت-من-ضربه-لي-ورغدة-حذرتني

استضاف الفنان أحمد فهمي، الفنانة هالة صدقي في برنامجه أحلى كلام الذي يعرض عبر شاشة قناة الحياة الفضائية، وكشفت خلال لقائها التلفزيوني ذكرياتها مع الفنان الراحل أحمد زكي وضربها على يده.

دوت الخليج تكشف ذكريات هالة صدقي مع أحمد زكي

تصريحات هالة صدقي

روت الفنانة هالة صدقي ذكرياتها مع الفنان أحمد زكي ضمن أحداث فيلم "الهروب”، قائلة: “محظوظة لعملي مع أحمد زكي وخاصة فيلم الهروب هو كان صديقا شخصيا، لكنه أثناء التمثيل هو شخص آخر لا أعرفه، كان لديه القدرة لكي يفصل بين شخصيته والشخصية التي يقدمها ويتقمص بشدة”.

وتابعت كلامها: “وهو ما تسبب أن تؤثر على جهازه العصبي، كان يعيش داخل الشخصية وتظل معه حتى بعد انتهاء التصوير”، وعن مشهد ضربها الشهير قالت: “أنا جلدي حساس جدا، ورغدة حذرتني من أحمد زكي لأنه يضرب بقوة، جهزت نفسي من خلال البروفات، وخلال التصوير ضربني القلم وتألمت بشدة وحبست دموعي حتى لا أعيد التصوير”.

هالة صدقي وأحمد زكي

واستكملت الفنانة هالة صدقي: “بعد انتهاء تصوير المشهد جاء الماكير واعتذر لي وقال أنني سأعيد المشهد لأن "الحسنة" التي وضعتها من أجل الشخصية من شدة القلم طارت، وقتها بكيت لأنني سأعيد المشهد وأحمد زكي يضربني مرة أخرى”.

جدير بالذكر أن فيلم "الهروب" تم إنتاجه عام 1991 وحقق نجاحا كبيرًا وقت عرضه وحتى الآن وضم في بطولته برفقة الفنان أحمد زكي وهالة صدقي، عدد كبير من النجوم مثل محمد وفيق وأبو بكر عزت وعبد العزيز مخيون وزوزو نبيل، وآخرين والعمل من تأليف مصطفى محرم وإخراج عاطف الطيب.

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وفي سياق آخر، تشارك الفنانة هالة صدقي ضمن موسم مسلسلات شهر رمضان 2022 من خلال مسلسل "فاتن أمل حربي” الذي تنافس به الفنانة نيللي كريم ضمن الماراثون الرمضاني ويشارك في بطولة العمل المقرر عرضه عبر شاشة قناة dmc الفضائية كلا من شريف سلامة، محمد الشرنوبي.

بالإضافة إلى خالد سرحان، هالة صدقي، محمد ثروت، فادية عبد الغني وآخرين والعمل من تأليف إبراهيم عيسى والإخراج لـ ماندو العدل والإنتاج لـ العدل جروب.