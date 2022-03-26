مواعيد مباريات اليوم السبت.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم السبت، العديد من المباريات الهامه فى مختلف منتخابات العالم، ومن ابرزها منتخب أيرلندا ضد نظيره بلجيكا فى تصفيات كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

يخوض منتخب كرواتيا ضد سلوفينيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً.

يخوض منتخب أيرلندا ضد نظيره بلجيكا، والتي من المقرر إقامتها في تما الساعة السابعة مساءً.

يخوض إنجلترا ضد نظيره سويسرا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

يخوض منتخب قطر ضد بلغاريا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

يخوض إسبانيا ضد ألبانيا ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

يخوض منتخب هولندا ضد الدانمارك والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

نجح منتخب مصر من تحقيق الفوز على نظيرة القاري منتخب السنغال، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء جمع بين الطرفين في ذهاب الدور النهائي من تصفيات المونديال، على استاد القاهرة الدولي.

تشكيل السنغال أمام مصر

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: عبدو ديالو، كوليبالي، ساليو سيس، بونار سار.

خط الوسط: نامباليس ميندي، كوياتي، إدريسا جاي.

خط الهجوم: إسمايلا سار، ساديو ماني، فامارا ديديو.

تشكيل مصر أمام السنغال

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد المنعم - محمود حمدي " الونش " - أحمد فتوح.

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد النني .

خط الهجوم : محمد صلاح - مصطفي محمد – محمود حسن تريزيجيه.

وحرص وزير الشباب والرياضة على حضور المباراة فى استاد القاهرة الدولى الذى تزين بالحضور الجماهيرى المكثف الذين صنعوا أجواءً من حماسية طوال المباراة.