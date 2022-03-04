الأهلي بالزي الأساسي أمام المريخ السوداني بدور الأبطال

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اقيم الاجتماع الفني لمباراة النادي الأهلي ونادي المريخ السوداني الشقيق عصر اليوم الجمعة بمقر النادي بالجزيرة، وذلك لبحث الإجراءات التنسيقية الخاصة بمباراة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها غدًا السبت.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقرر خلال الاجتماع أن يرتدي الأهلي زيه الأحمر التقليدي، على أن يرتدي فريق المريخ السوداني الشقيق الطاقم الأصفر بالكامل.

تفاصل وقرارات الإجتماع الفني لمباراة الأهلي والمريخ السوداني

وتم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية للمباراة، ومن بينها موعد وصول ومغادرة الفريقين، والنزول لعملية الإحماء في أرض الملعب.

وحضر الاجتماع الفني وفد النادي الأهلي الذي ضم كلا من سمير عدلي، المدير الإداري، ورأفت إبراهيم، إداري الفريق، ومحمد أسامة وكرم عطا الإداريين، والعميد علاء صلاح، المسؤول الأمني، وأحمد الطوخي، مسؤول التسويق.

وضم وفد نادي المريخ السوداني كلا من، عادل أبوجريشة، نائب رئيس النادي، واللواء نور الدين عبدالوهاب، رئيس البعثة، وعبدالمحمود السماني، نائب رئيس البعثة، ومهند كمال، مدير عام النادي، وعوض العبيد، المنسق الإعلامي، وأمير كاريكا، مدير الكرة وسيف الدين، مندوب الاتحاد السوداني.

الحضور في الإجتماع من النادي الأهلي

وحضر الاجتماع من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" كل من مراقب المباراة عبد الله جويدة، من الجزائر، والمنسق العام أريك كاستان، ومحمد ثابت، المنسق الإعلامي، فيما حضر ممثلا وزارة الداخلية اللواء أحمد صفوت، نائب مدير أمن القاهرة لقطاع شرق، والعقيد أحمد حسان، رئيس عمليات قطاع شرق القاهرة.

ويلتقي الأهلي مع المريخ السوداني في التاسعة من مساء غدٍ السبت باستاد الأهلي we السلام، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي لمواجهة المريخ السوداني:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ـ علي لطفي ـ مصطفى شوبير .

خط الدفاع: رامي ربيعة ـ محمود وحيد ـ علي معلول ـ محمد عبدالمنعم ـ كريم فؤادـ محمد هاني.

خط الوسط:حمدي فتحي ـ حسين الشحات ـ أليو ديانج ـ عمرو السولية ـ محمد مجدي أفشة ـ محمد محمود ـ طاهر محمد طاهر ـ لويس ميكيسوني ـ أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: بيرسي تاوـ حسام حسن ـ محمد شريف.