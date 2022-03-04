أسطورة أوروبا لكرة القدم الهولندي كلارنس سيدورف يعلن إعتناقه الإسلام

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أعلن الدولي الهولندي السابق، كلارنس سيدورف، لاعب ميلان وريال مدريد الأسبق، اعتناقه الاسلام، حيث نشر صاحب الـ"45" عامًا، الخبر من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكانت تغريدات انتشرت عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تفيد اعتناق سيدورف الاسلام، وتغيير اسمه لـ يونس، ولكن نجم ريال مدريد السابق، أوضح أنه اسمه سيظل كما هو.

مدرب منتخب الكاميرون وديبورتيفو لاكورونيا السابق، أوضح أن صوفيا مكرماتي، هي وراء ذلك، حيث أعلن اعتناقه الإسلام، خلال تواجده في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدًا في مركز الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

سيدورف يعلن إسلامه على حسابه الشخصي “إنستجرام”

وكتب سيدورف عبر حسابه في "إنستجرام": "شكر خاص لكل الرسائل الطيبة التي تحتفي بانضمامي إلى الأسرة المسلمة".

وأضاف: "أنا سعيد للغاية ويسعدني الانضمام إلى جميع الإخوة والأخوات في جميع أنحاء العالم وخاصة عزيزتي صوفيا التي علمتني بعمق معنى الإسلام".

واختتم: "أنا لم أغير اسمي وسأستمر في حمل اسمي كما قال والدي، كلارنس سيدورف! أرسل بكل حبي لكل شخص في العالم".

سيدورف خلال مسيرته لعب مع أياكس، سامبدوريا، ريال مدريد، ميلان، وإنتر ميلان، واعتزل بقميص فريق بوتافوجو ريجاتاس البرازيلي في عام 2014.

وتقام بطولة كأس العالم من المحدد 2022، في الفترة ما بين 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022، بمشاركة 32 دولة حول العالم.

تأهل 12 منتخب إلى كأس العالم 2022 قطر

-قطر من قارة آسيا (مستضيف البطولة)

- ألمانيا من قارة أوروبا.

- الدنمار من قارة أوروبا.

- البرازيل من قارة أمريكا الجنوبية

- فرنسا من قارة أوروبا

- بلجيكا من قارة أوروبا

- أوكرانيا من قارة أوروبا

- إسبانيا من قارة أوروبا

- إنجلترا من قارة أوروبا

- صربيا من قارة أوروبا

- سويسرا من قارة أوروبا

- هولندا من قارة أوروبا