/682509/بسبب-الهزار-مصرع-طالب-على-يد-صديقه-بالدقهلية

لقى طالب مصرعه إثر تأثره بحروق متفرقة نتيجة قيام صديقه باشعال النيران به، وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطاراً من قبل من قبل مأمور قسم شرطة المنزلة، أفاد مصرع طالب متأثراً بحروقه داخل المستشفي الدولى بالمنصورة، وعلى الفور تحركت قوة أمنية نحو موقع البلاغ، والتى قامت باستدعاء النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية الازمة حيال الأمر واستخراج تصريح الدفن.

وروى شهود عيان، أن المجنى عليه ويدعى “ محمد. ع” 14 عام طالب، كان جالساً مع أحد أصدقائه، وأنا الجانى قام بسكب مادة سريعة الاشتعال على ملابسه مشعلاً النيران به، واتهم شهود العيان واتهم شهود عيان صديقة ويدعى «محمد.ع»، 16 سنة، يعمل ميكانيكي، وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حوادث الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة التاسعة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، بالسجن عاما لربة منزل بعد اتهامها بالحمل سفاحا من شقيقها وقتل طفلها عمدا بعد ولادته. صدر الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الغفار عبدالرازق وياسر عبدالقادر السعيد وأمانة سر محمد عيسى عمر ووليد الكردي وذلك في القضية رقم 9232 لسنة 2021 جنايات مركز السنبلاوين.

وكانت الواقعة جرت في إحدى قرى مركز السنبلاوين ‏بمحافظة الدقهلية ، ‏بأن أطبقت السيدة على فم وأنف الطفل بيدها، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ودفنته في ‏المقابر، بعد أن أنجبته ‏سفاحا من شقيقها حال سفر زوجها منذ عام ونصف إلى الخارج وانزعج ‏وقتها الزوج عندما أخبرته أنها أنجبت وستسجل الطفل باسمه، فقررت التخلص من ‏الطفل وقتله،

وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهمة "وفاء إ. م."،محبوسة، ‏‏27 عامًا، ربة منزل، إلي محكمة جنايات المنصورة، ‏لأنها في 14/ 4/ 2021 بدائرة مركز السنبلاوين - محافظة الدقهلية، قتلت ‏المجني عليه طفلها ‏التي وضعته سفاحا - عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم ‏علي قتله بغية عدم ‏افتضاح ما أقدمت عليه.