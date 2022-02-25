/681641/أمريكا-تتصدر-اعرف-تصنيف-جيوش-العالم-2022-بالتفصيل

مع اشتداد الحرب الروسية الأوكرانية علي أوزراها، زادت عمليات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، عن تصنيف الجيوش عالميا، وما هو أقوي جيوش العالم لمعرفة مقدار القوة العسكرية للدول، و يعتمد ترتيب أقوى الجيوش حول العالم لعام 2022 على الكثير من العوامل، ولكنه لا يأخذ بالحسبان القوة النووية للدولة.

دوت الخليج

تصنيف جيوش العالم 2022

-المرتبة الأولى: تربع جيش الولايات المتحدة الأمريكية عرش أقوى جيوش العالم.

-المرتبة الثانية: الجيش الروسي احتل المرتبة الثانية عالميًا في ترتيب أقوى جيوش العالم.

-المرتبة الثالثة: جاء الجيش الصيني بالمرتبة الثالثة عالميًا في ترتيب أقوى جيوش العالم.

-المرتبة الرابعة: الجيش الهندي احتل المرتبة الرابعة عالميًا في ترتيب أقوى جيوش العالم.

-المرتبة الخامسة: الجيش الياباني جاء بالمرتبة الخامسة عالميًا في ترتيب أقوى جيوش العالم.

-المرتبة السادسة: الجيش الكوري الجنوبي احتل المرتبة السادسة عالميًا في ترتيب أقوى جيوش العالم.

المرتبة السابعة: كانت من نصيب الجيش الفرنسي كأقوى جيوش العالم

-المرتبة الثامنة: احتل جيش المملكة المتحدة المرتبة الثامنة عالميًا في ترتيب أقوى جيوش العالم

-المرتبة التاسعة: الجيش الباكستاني احتل المرتبة التاسعة عالميًا في ترتيب أقوى جيوش العالم

-المرتبة العاشرة: جاء بها الجيش البرازيلي كأقوى جيوش العالم.

ترتيب جيوش الشرق الأوسط 2022

- احتل الجيش المصري المرتبة الأولى، وجاء في المرتبة 12 عالميًا.

-الجيش التركي جاء في المرتبة الثانية، وجاء في المرتبة 13 عالميًا.

- الجيش الإيراني جاء في المرتبة الثالثة، وجاء في المرتبة 14 عالميًا.

-الجيش الإسرائيلي جاء في المرتبة الرابعة، وجاء في المرتبة 18 عالميًا.

-جيش المملكة العربية السعودية جاء في المرتبة الخامسة، وجاء في المرتبة 20 عالميًا.

جو بايدن يكشف موقف القوات الأمريكية من الحرب في أوكرانيا

وكان قد أكد الرئيس الامريكي جو بايدن، أنه لا يعرف كيف يفكر الرئيس فلاديمير بوتن، مضيفا:الشعب الروسي يعرف ويعي ما قام به بوتين جيدا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد أمس على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف بايدن: لا يجب أن يصمت العالم لأنه عندما تتحرك دولة نووية وتهاجم دولة آخرى يجب أن يتحرك العالم .

وشدد الرئيس الإمريكي، علي ضرورة اتخاذ عدة إجراءات من أجل وقف أزمة ارتفاع الطاقة، مضيفا: ما فعله بوتين سيدخل العالم نفق مظلم، لذا سيكون هناك فرض عقوبات وسنعمل على تجميد الأصول المملوكة لروسيا بأمريكا.