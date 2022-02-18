دوت الخليج داخل كواليس مسلسل العائدون من داعش.. ماذا يفعل محمد عز؟

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دوت الخليج داخل كواليس مسلسل العائدون من داعش

كواليس مسلسل العائدون من داعش

استطاع موقع دوت الخليج، الدخول لكواليس مسلسل العائدون من داعش الذي يتم تصوير مشاهده اليوم الجمعة 18 فبراير، بحي جاردن سيتي، حيث يصور محمد عز أحد مشاهده وهو يخرج من سيارة ويحمل حقيبة سوداء ويدخل بها إلى داخل أحد محلات الأدوات الكهربائية ثم يعود للسيارة وهو يتلفت حوله.

وعلم "دوت الخليج"، أن محمد عز يجسد دور ضابط في مسلسل العائدون من داعش، ويشاركه التصوير اليوم الفنان محمود عبد المغني، ويتكتم طاقم العمل عن الكشف عن تفاصيل المسلسل .

وعلى جانب آخر علمنا أن الفنان أمير كرارة بطل العمل، يتواجد هذه الأيام في دولة الأردن.

كورونا يضرب مسلسل العائدون من داعش

يشار إلى أن مسلسل العائدون من داعش توقف تصويره منذ أسابيع لفترة قصيرة ثم عاد للتصوير مجددًا، وذلك عقب إصابة المخرج أحمد نادر جلال بفيروس كورونا.

مسلسل العائدون من داعش

جدير بالذكر أن دوت الخليج كان قد علم منذ شهر من مصادره، أن أبطال مسلسل العائدون من داعش أمير كرارة ومحمد فراج صورا عدد من المشاهد في منطقة القلعة وكانت تتواجد سيارات تحمل علم داعش. ويجسد الفنان أمير كرارة دور ضابط قوات خاصة وخلال الأحداث يسعى للقبض على بعض العناصر الارهابية المتواجدة في مصر من بينهم قيادات في تنظيم داعش الإرهابي ويجسد دور محمد فراج دور الإرهابي.

وخضع أمير كرارة ومحمد فراج للكثير من التدريبات البدنية من أجل مسلسل العائدون من داعش حيث توجد الكثير من المواجهات الشرسة بين الاثنين والمشاهد الأكشن، وأشار المصدر إلى أن أمير كرارة ينجح في مهمته إلا أنه يُصاب في نهاية العمل.

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مسلسل هجمة مرتدة

يشار إلى أن مسلسل العائدون من داعش هو الجزء الثاني من مسلسل هجمة مرتدة، الذي حقق نجاحًا كبيرًا رمضان 2021، وكان من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.