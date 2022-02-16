نقل جثمان الأنبا يوحنا قلته إلى كاتدارئية العذراء مدينة نصر

جدة - نرمين السيد - نقل جثمان الأنبا يوحنا قلتة المعاون البطريركى إلى كاتدارئية العذراء مدينة نصر، وأقيمت مساء اليوم، صلاة رفع بخور عشية، بمشاركة عدد من الآباء الأساقفة والمطارنة، وأعضاء السينودس البطريركى المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، والعديد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، ومحبى الأنبا يوحنا قلته.





ومن المقرر أن تقام مراسم صلاة القداس والجناز الأنبا يوحنا قلته، برئاسة البطريرك إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك غدا الأربعاء وتبدأ المراسم من العاشرة صباحا، وحتى الواحدة ظهرا: للصلاة والزيارة، وإلقاء نظرة الوداع من المؤمنين، وستكون صلاة القداس الإلهى والجنازة والدفن الساعة الواحدة ظهرا. ويستقبل آباء السينودس البطريركى المقدس، والإكليروس العزاء بقاعة كاتدارئية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك، بمدينة نصر، غدا من من الساعة السادسة، وحتى التاسعة مساء.

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