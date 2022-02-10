/678730/ترتيب-الدوري-المصري-بعد-مباراة-الإسماعيلي-وفيوتشر

انتهت أحداث الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بمواجهة الإسماعيلي وفيوتشر، فيما يتبقى الأهلي والزمالك مواجه مؤجلة، بسبب مشاركة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يلعب حالياً النادي الأهلي، في بطولة كأس العالم للأندية 2022 بالإمارات، ممثل بطل القارة السمراء، في مونديال الأندية.

وحسم مباراة الإسماعيلي وفيوتشر التعادل السلبي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الإسماعيلي وفيوتشر:

الأهلي برصيد 19 نقطة. الزمالك برصيد 19 نقطة. بيراميدز برصيد 17 نقطة. سموحة برصيد 15 نقطة. المصري برصيد 13 نقطة. فاركو برصيد 12 نقطة. الاتحاد السكندري برصيد 12 نقطة. البنك الأهلي برصيد 11 نقطة. الجونة برصيد 11 نقطة. سيراميكا كليوباترا برصيد 10 نقاط. غزل المحلة برصيد 10 نقاط. إنبي برصيد 10 نقاط. فيوتشر برصيد 9 نقاط. مصر المقاصة برصيد 7 نقاط. المقاولون العرب برصيد 6 نقاط. طلائع الجيش برصيد 5 نقاط. الإسماعيلي برصيد ثلاث نقاط. الشرقية للدخان برصيد نقطة وحيده.

الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

ويلتقي الأهلي مع الفريق الجنوب إفريقي ماميلو صن داونز، في الـ 25 من فبراير الجاري، في لقاء الذهاب والتي يحتضنها ملعب السلام بالقاهرة، في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويحل الأهلي ضيفاً في مباراة الذهاب علي ملعب صن داونز بجنوب إفريقيا، في الحادي عشر من مارس القادم، في لقاء الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022.

وتقام المباراة بين الأهلي وصن داونز ضمن الجولة الرابعة، على ملعب "رويال بافوكينغ"، بدلا من ملعب "لوكس موريبي" في مدينة بريتوريا لعدم جاهزية الملعب الفنية.

جدول مباريات الأهلي المتبقية في الدور الأول

الجولة 10 – يلعب الأهلي ضد مصر للمقاصة يوم 22 من فبراير الجاري، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 11 – يلعب الأهلي ضد فاركو يوم 1 من مارس، على استاد الإسكندرية.

يعود الأهلي لمواجهة بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة يوم 8 من مارس.

الجولة 12 -سوف يتم تأجيل مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة بين الفارس الأحمر وزعيم الثغر يوم 4 من أبريل، على استاد "الأهلي we السلام".