"استعلم".. رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022.. تعرف على النتيجة لجميع الطلاب

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تصدر رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 محركات البحث على مواقع الانترنت اليوم الأربعاء، حرصا من أولياء الأمور للاطمئنان على نتائج أبنائهم بالفصل الدراسي الأول 2022.

دوت الخليج

وفي هذا الصدد ينشر "دوت الخليج" في التقرير التالي رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022.

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022

ويمكن الدخول لبوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 عبر هذا الرابط.

وبمجرد الدخول إلى الرابط عليك ملئ القوائم الموجودة بداخله والتي تتضمن الرقم القومي للطالب والمكون من 14 رقم ثم تختار المرحلة الدراسية" الإبتدائية أو الإعدادية" بعدها تختار العام الدراسي" 2021 -2022" وتختار الصف الدراسي للطالب، وأخيرا تختار الفصل الدراسي الأول ثم تضغط عرض النتيجة، لتظهر بعدها النتيجة بسهولة.

نتائج ظهرت على رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022

وعلى رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 تم إعلان ظهور نتائج كلا من نتيجة نصف العام للصف الخامس الإبتدائي، ونتيجة نصف العام للصف السادس الإبتدائي، ونتيجة الصفين الأول والثاني الإعدادي لعام 2022.

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 يتيح النتائج عبر الهاتف الأرضي

كما اتاح رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 الاستعلام عن النتائج عبر الاتصال الهاتفي على الرقم 09000100 من أي تليفون أرضي.

الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022، مشيرة إلى أن إجازة نصف العام ستبدأ فعليا يوم السبت 5 فبراير وتستمر حتى الخميس 17 فبراير، ليبدأ الترم الثاني يوم السبت 19 فبراير.

وحددت الوزارة مواعيد امتحانات النقل للترم الثاني بالمرحلة الإبتدائية والصفين الأول والثاني الإعدادي والصف الأول الثانوي لتبدأ في 7 مايو 2022، بما يعادل مدة دراسة تقترب من الـ80 يوما شاملة الإجازات والعطلات الرسمية متضمنة عيد العمال وشم النسيم وعيد الفطر والعطلات الأسبوعية.

كما حددت الوزارة موعد امتحانات الثانوية العامة لتبدأ في 11 يونيو، وحددت كذلك موعد امتحانات الدبلومات الفنية لتبدأ في 21 مايو بمدة دراسة تتراوح بين 97 إلى 100 يوما، متضمنة أيضا الإجازات والعطلات الرسمية.

وشددت الوزارة على حظر إجراء أية امتحانات في شهر إبريل، مشيرة إلى أن موعد الامتحانات الشفوية والعملية يجب أن يكون قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأقل، مؤكدة استمرار الدراسة والمراجعات لطلاب الصف الثالث الثانوي خلال فترة الامتحانات العملية والشفوية للصفين الأول والثاني الثانوي.