رمضان 2022.. محمد زيدان يشارك في مسلسل «الكبير أوي 6» 

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يشارك الفنان الشاب محمد زيدان في سلسلة المسلسل الشهير «الكبير أوي»، في الجزء السادس المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2022، ومن المتوقع أن يحقق المسلسل نجاح باهر نظرًا لشهرة المسلسل وشعبيته بشكل كبير بين جميع الفئات العمرية.

دوت الخليج يرصد لكم مشاركة الفنان الشاب محمد زيدان في سلسلة المسلسل الشهير «الكبير أوي» في الجزء السادس وذلك خلال السطور القادمة.

أولى تجارب محمد زيدان التمثيلية

وتعد أولى تجارب التمثيل لمحمد زيدان بعد أن طرح عدد من الروايات خلال الفترة الماضية، ويصور فريق عمل المسلسل في عدة أماكن أبرزها فيلا الفنان الكبير أشرف عبدالباقي، وفيها الدوار، وأستوديو العزبة في شبرامنت.

مسلسل الكبير أوي 6 يشارك في بطولته الكثير من النجوم بينهم: أحمد مكي، رحمة أحمد وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل ومحمد سلام، تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سينرجي.

محمد زيدان في معرض الكتاب

من جهة أخرى، شارك محمد زيدان في معرض الكتاب في نسخته ال 53 برواية "ليه نحب" التي تصدر عن دار حابي للنشر والتوزيع.

وتدور أحداث رواية "ليه نحب" عن مجموعة من قصص الحب التي تستخلص الأسباب التي تدفعنا للدخول في علاقة حب، وتحلل شخصيات المرأة والرجل في كل قصة من خلال أحداث الرواية.

وتتشابك القصص في عدة نقاط يقدم بها الكاتب وجهة نظره لتأتي نهايات حالات الحب المختلفة تعبر عن شخصية كل طرف بها وتأثره بمحيطه.

إصابة أحمد مكي بفيروس كورونا

ووقع مسلسل «الكبير أوي» الجزء السادس بمأزق كبير، حيث علم موقع «دوت الخليج» من مصادره الخاصة أن بطل العمل الفنان أحمد مكي أُصيب بفيروس كورونا، كما أن هناك اشتباه في عدد من طاقم العمل.

الكبير أوي يبحث عن عروسة في الجزء السادس

وسبق وأن علم موقع «دوت الخليج»، من مصادره أن أحمد مكي والذي يجسد دور «الكبير» في الجزء السادس، يبحث عن عروسة كي تُربي أبناءه بعدما كبروا في العمر، وخلال بحثه عن عروسة يتزوج من فتاة وهي الفنانة الشابة رحمة أحمد، وتحدث مغامرات بينها وبين ابناءه.

مسلسل الكبير أوي في رمضان 2022

وخلال أحداث الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي المقرر عرضه في رمضان 2022، يقدم الفنان أحمد مكي دور "الكبير" و"جوني" و"حزلقوم"، وذلك أثناء التصوير في عزبة الفنان أشرف عبد الباقي التي تم بناء قرية المزاريطة بها بمنطقة المنصورية.

مسلسل الكبير أوي

يعد مسلسل الكبير اوي من الأعمال التي حققت نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرض أول أجزاءه عام 2010، وكانت ترافقه النجمة دنيا عبد العزيز حيث كانت تجسد دور زوجته "هدية"، ولكن عقب نجاح الجزء الرابع اعتذرت دنيا عبد العزيز عن استكمال العمل في جزءه الخامس، مما جعل البعض يفتقدها بالعمل خاصًة وأنه كان هناك تناغم كبير بين دنيا عبد العزيز وأحمد مكي.