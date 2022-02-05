أشرف زكي عن تعليق باسم سمرة على أزمة محمد صبحي: «غلطان»

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دوت الخليج يرصد تعليق الدكتور أشرف ذكي على الأزمة التي نشبت بين الفنان محمد صبحي ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ.

تعليق أشرف زكي على أزمة محمد صبحي وتركي آل شيخ

قال الدكتور أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن مع الإعلامي سيد علي بقناة الحدث اليوم: “فيه ناس بتنفخ في النار وعايزة تشعللها”، مضيفًا: “مش عارف ليه فيه ناس منصبة نفسها أوصياء علينا”، متابعًا: “الفنان الكبير محمد صبحي له رأي بعدم عرض مسرحيته في أي مكان له كامل الحرية، وده قراره، وهذا لا يقلل من زملائه الآخرين مثل يحيى الفخراني وغيره”. وتابع الدكتور أشرف زكي:” علاقة مصر بالمملكة العربية السعودية قوية ومتجذرة، ولن يستطيع أحد أن يفسدها، مشيرًا إلي وجود جهات وأشخاص يريدون تنصيب أنفسهم مكان المؤسسات الرسمية”.

وأضاف نقيب المهن التمثيلية قائلًا:” لو هناك خلاف داخل الأسرة الواحدة يتم احتوائه في خلال 5 دقائق، ولا أدري ماذا يريد مشعلو الحرائق؟”.

واختتم أشرف زكي حديثه، قائلًا: “باسم سمرة أخطأ في طريقة تضامنه مع محمد صبحي، وأجريت اتصال معه، ونصحته بعدم الخطأ في أحد، مع كامل حريته في التضامن مع أي شخص”.

أول رد من نقابة المهن التمثيلية على أزمة الفنان محمد صبحي

على الصعيد الآخر، أصدرت نقابة المهن التمثيلية المصرية ،برئاسة النقيب أشرف زكي، بيانًا رسميًا حول أزمة الفنان الكبير محمد صبحي مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة على أنه قيمة فنية كبيرة، وأشارت إلى أنها تابعت بكل إعجاب التطور الهائل في الحياة الفنية والثقافية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وما له من أثر كبير في خدمة الإبداع والفن العربي.

بيان نقابة المهن التمثيلية بشأن أزمة محمد صبحي

وجاءت بنود البيات كالتالي:

أولًا: "أن الفنان محمد صبحي قيمة فنية كبيرة وأعماله جزء هام من تاريخ الإبداع المصري، ولا يمكن المساس بقيمته.

ثانيًا: أن كل هيئة ثقافية إبداعية وترفيهية في أي دولة شقيقة وهي تضع سياستها أو مسمياتها، فهو أمر يجب احترامه من الجميع ولا يجب أن يكون أي تدخل في هذا الشأن.

ثالثًا: إن التقدير الذي يلقاه ويلمسه الفنانون المصريون في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية أمر يدل على رقي وتقدير للفن والفنانين المصريين وهو مقدر جدًا من قبل النقابة.

رابعًا: إن النقابة تدعو الجميع بروح وقيم الفن العربي إلى الكف عن أية تصريحات من شأنها أن تعكر هذه الحالة الفنية الرائعة التي يشهدها مجتمعنا العربي.. عاشت الفنون لتجمع الشعوب.

وسبق وأن تداولت مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة الأزمة التي تعرض لها الفنان محمد صبحي مع الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية بعد إعلانه رفض عرض مسرحيته الأخيرة في موسم الرياض، مقابل الملايين.