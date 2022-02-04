/677294/فيكتور-جوميز-حكم-مباراة-مصر-والسنغال-في-نهائي-كأس-أمم-إفريقيا-2021

أعلنت اللجنة التحكيمية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن حكم مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

اسندت لجنة الحكام بالكاف، صافرة تحكيم مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا، للجنوب إفريقي فيكتور جوميز، ليكون الفاصل في أحداث نهائي النسخة الثالثة والثلاثون من عرس إفريقيا.

يمتلك فيكتور جوميز صاحب الـ 39 عام سجل حافل في المباريات الحاسمة، على المستوى الدولي وليس الإفريقي فقط، بعد حصولة على الشارة الدولية في عام 2011.

يلتقي منتخبي مصر والسنغال، الأحد المقبل في التاسعة مساء، في لقاء يجمع بين الطرفين في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، والتي يحتضنه ملعب أولمبي بمدينة ياوندي.

طرفي نهائي أمم إفريقيا

حجز المنتخب السنغالي البطاقة الأولى في المباراة النهائية، بعد تخطية منتخب بوركينا فاسو، بثلاثية مقابل هدف، في لقاء شهد عليه ملعب أحمدو أهيدجو.

تقدم منتخب بوركينا فاسو بأولى أهداف المباراة في شباك السنغال، ولكن رد أسود التيرانجا كان قوي بثلاثية، وينهي اللقاء، في الشوط الثاني.

وضرب منتخب الفراعنة موعد في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، مع السنغال صاحب الطموح، في نهائي البطولة، بعد تخطي الفراعنة عقبة منتخب الكاميرون في نصف نهائي البطولة.

منتخب الكاميرون أمام مصر

بدأ منتخب الكاميرون يتحوذ في أول الدقائق دون تشكيل أي خطورة على مرمى منتخب مصر، وبادل لاعبوا الفراعنة ببعض الهجمات.

وهدد منتخب مصر مرمى الكاميرون في الدقيقة 8 بعد تمريرة من عمر مرموش لمحمد صلاح ليسدد الكرة بشكل مميز زلكن تخرج بجوار القائم.

منتخب الكاميرون أمام مصر

بدأ منتخب الكاميرون يتحوذ في أول الدقائق دون تشكيل أي خطورة على مرمى منتخب مصر، وبادل لاعبوا الفراعنة ببعض الهجمات، يحسم التعادل السلبي نتيجة المباراة والوقت الإضافي، وتتوجه لركلات الترجيح، ويحسمه الفراعنة بثلاثية مقابل هدف.

وهدد منتخب مصر مرمى الكاميرون في الدقيقة 8 بعد تمريرة من عمر مرموش لمحمد صلاح ليسدد الكرة بشكل مميز زلكن تخرج بجوار القائم.