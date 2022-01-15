انفراد لـ دوت الخليج.. الطبيب المتهم بقتل وائل الإبراشي عالج سمير غانم ودلال عبدالعزيز بنفس العلاج المستخدم مع الابراشي

/672413/انفراد-لـ-تحيا-مصر-الطبيب-المتهم-بقتل-وائل-الإبراشي-عالج-سمير-غانم-ودلال-عبدالعزيز-بنفس-العلاج-المستخدم-مع-الابراشي

علم موقع دوت الخليج من مصادر موثوقة، أن الطبيب الذي عالج الإعلامي وائل الإبراشي وتسبب في وفاته، مثلما ذكر البعض، هو نفسه الذي عالج الفنان سمير غانم وزجته الفنانة دلال عبد العزيز.

دوت الخليج

حيث استخدم الطبيب نفس العلاج مع الثلاثة الراحلين السابق ذكرهم، وهو علاج غير مجدي بدون أي ضابط أو رابط يحكمه، على حسب ذكر البعض.

الراحل سمير غانم

البداية كانت مع الراحل سمير غانم والذي توفي عن 84 عاماً بعد أسابيع على إدخاله المستشفى في القاهرة إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، بعد مسيرة فنية طويلة استمرت حوالى ستة عقود شكّل خلالها أحد أبرز أعلام الكوميديا في مصر والعالم العربي.

الراحلة سمير غانم

ولم تنتظر الفناة دلال عبد العزيز الكثير بعد وفاة زوجها، حيث تم الإعلان عن وفاتها بعد قرابة ثلاثة أشهر على وفاة زوجها الفنان سمير غانم.

وائل الإبراشي

ثم بعد ذلك تم الإعلان عن وفاة الإعلامي وائل الإبراشي والذي أحدث خبر وفاته العديد من الجدل، وذلك بعد الإعلان عن وجود خطأ طبي في علاجه من قبل عائلته، أدى لتدهور حالته ووفاته.

أصل الحكاية

زوجة وائل الإبراشي تعلن مقاضاة الطبيب المتسبب في وفاة زوجها :

وكانت سحر الإبراشي قد أعلنت عن نيتها لمقاضاة الطبيب المعالج الذي تسبب في هذا الخطأ بعد تأكدت من مسؤوليته في تدهور حالة زوجها الإعلامي الراحل، وبقائه على جهاز التنفس الاصطناعي لفترة كبيرة، قبل أن يتدخل الدكتور حسام حسني رئيس لجنة كورونا في وزارة الصحة، ويحاول علاج الحالة المتدهورة.

نقابة الأطباء تطالب النيابة بالتحقيق في وفاة الإبراشي

من جهتها رفضت نقابة الأطباء في بيانها رسمي لها، اتهامات أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي عبر وسائل الإعلام، لتسبب خطأ طبي في وفاة زوجها دون دليل واضح يقره طبيب، أو سند قانوني.

وطالبت النقابة، المستشار النائب العام التوجيه بالتحقيق في جميع ملابسات الواقعة و مطالبة أرملة الإعلامي وائل الابراشي بتقديم التقارير الطبية و المستندات الدالة على صحة ادعائها‘ و ستقوم النقابة بدراسة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.

الطبيب المعالج لـ"وائل الإبراشي" يحسم الجدل حول تسبب خطأ طبي في الوفاة :

فيما قال الدكتور مجدي عبدالحميد الدكتور المعالج لـ"الإبراشي" في تصريحات إعلامية له، إنه يصعب ثبوت ما إذا كان خطأ طبي أو لا، لأن الإعلامي الراحل تلقى العلاج لمدة اسبوعين في المنزل وبعدها تدهورت حالته وتم إدخاله إلى غرفة العناية المركزة لعمل الإجراءات الطبية اللازمة له، وبعد ذلك تحسنت حالته لفترة طويلة، موضحًا أن الإعلامي الراحل لم يتم تشخيصه جيدًا في البداية على أنه مصاب بفيروس كورونا، وهذا كان له دور هام في عملية شفائه، كما أن حالته النفسية كانت سيئة للغاية وهو ما كان له دور أيضًا في تدهور حالته.

إصابة وائل الإبراشي بفيروس كورونا

جدير بالذكر أن الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، المقدم السابق لبرنامج التاسعة المذاع عبر الفضائية المصرية، كان قد أُصيب بفيروس كورونا في ديسمبر 2020 ودخل المستشفى بعد فترة من تلقيه العلاج في المنزل، إلا أنه أُصيب بعد ذلك بتليف في الرئة، وتم وضعه على جهاز تنفس صناعي، إلى أن وفاته المنية مساء الأحد الماضي.