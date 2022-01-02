جدة - نرمين السيد - تعرضت محافظة بورسعيد، منذ قليل، إلى هطول أمطار، تراوحت شدتها بين المتوسطة والخفيفة، وذلك على أنحاء متفرقة من المحافظة، مع توقعات بزيادة حدة الأمطار خلال الساعات المقبلة.





من جانبه، أكد محافظ بورسعيد عادل الغضبان، أن المحافظة رفعت حالة الطوارئ القصوى بمختلف المرافق الخدمية؛ نظرا لما تعرضت له المحافظة من سقوط أمطار غزيرة على المحافظة، صاحبها انخفاض فى درجات الحرارة وغيوم كثيفة غطت سماء المحافظة. وناشدت محافظة بورسعيد المواطنين بعدم الاقتراب من أى مصدر من مصادر الكهرباء المتواجدة بالشوارع والحدائق والنوادى وخاصة الموجودة بالقرب من أية تجمعات للمياه، وتم رفع حالة الطوارئ ايضا بالمستشفيات والإسعاف والحماية المدنية. ورفعت شركة الكهرباء ومياه الشرب حالة الطوارئ لمواجهة أى أحداث طارئة قد تطرأ وتحسبا لوقوع أى حوادث، ووجهت إدارة المرور السائقين على مختلف الطرق السريعة بتوخى الحذر وتخفيض السرعة واتباع إرشادات المرور؛ حفاظا على أرواحهم وأرواح المواطنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حالة الطقس| طوارئ فى بورسعيد بسبب الأمطار (فيديو وصور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.