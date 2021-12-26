/668264/تعرف-على-موعد-مباراة-أرسنال-ضد-نوريتش-سيتي-فى-الدوري-الإنجليزي

يدخل فريق أرسنال الإنجليزي مباراته اليوم الأحد، أمام نظيرة نوريتش سيتي، ويقام اللقاء على استاد كارو رود ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من عمر منافسات الدوري الإنجليزي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب أرسنال في الدوري

ويحتل فريق أرسنال المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق، بينما يقع فريق نوريتش سيتي الكركز الاخيرة برصيد 10 نقاط من اصل 17 مباراة خاضها الفريق.

القنوات الناقلة

وتذاع مباراة أرسنال أمام فريق نوريتش سيتي عبر قنوات beIN Sports 3 HD Premium.

ارسنال الثالث على الأندية الإنجليزية

كسر فريق ارسنال الرقم المميز في تسجيل الأهداف، بعد إيفرتون وليفربول، برصيد 7003 هدف، من أصل 4228 مباراة.

جاء رقم ارسنال بكسره الرقم 7000 هدف، في المباراة السابقة له بالدوري الإنجليزي الممتاز، أمام ليدز يونايتد، في لقاء الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري.

يحل فريق إيفرتون في صدارة الأندية الإنجليزية الهدافه، برصيد 7139 هدف، من أصل 4611 مباراة، وياتي ليفربول في المركز الثاني برصيد 7071 هدف، من أصل 4228 مباراة.

حقق فريق ارسنال الفوز على ليدز يونايتد، في المباراة الأخيرة للمدفعجيه، والتي انتهت بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف لرفاق النني.

نتيجة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد

حقق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره أرسنال بنتيجة 3/2 على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد اللقاء إثارة كبيرة بين الفريقين وكان كلا المدربين يريدان تحقيق الفوز، مما شهدنا مباراة قوية وعالية على المستوى الهجومي.

وتألق النجم البرتغالي كريستينو رونالدو وأستطاع قيادة فريقه لتحقيق الفوز بعد التعثر في أخر المباريات بالدوري.

وأحرز اهداف مان يونايتد كلا من رونالدو هدفين وهدف لـ برونو فيرنانديز، بينما سجل لارسنال أوديجارد وسميث رووي.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة رقم 21 في المركز السابع، بينما ظل أرسنال عند 23 نقطة في المركز الخامس.