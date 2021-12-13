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حالة الطقس اليوم الإثنين 13-12-2021 ودرجات الحرارة

حالة الطقس اليوم الإثنين 13-12-2021 ودرجات الحرارة ، يبحث الكثير من المصريين عن حالة الطقس اليوم الإثنين 13-12-2021 ودرجات الحرارة، حيث شهدت البلاد تغيرات متلاحقة في حالة الطقس ودرجات الحرارة على مدار الأيام الماضية.

حالة الطقس اليوم الإثنين 13-12-2021 ودرجات الحرارة

ويقدم لكم موقع دوت الخليج حالة الطقس اليوم الإثنين 13-12-2021 ودرجات الحرارة، كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، وذلك ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها الموقع لقرائه.

أكدت هيئة الأرصاد وجود انخفاض كبير وملحوظ في درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على كافة الأنحاء، محذرة من تدني الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وقالت الهيئة إن ذلك يؤثر على البلاد غطاء سحابي كبير اليوم، على شمال البلاد يصاحبه سقوط أمطار متفرقة على المناطق المهيأة لذلك، معلنة عن وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري على فترات متقطعة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود اليوم الاثنين 13-12-2021 طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى القاهرة 22 13 الإسكندرية 21 14 وادي النطرون 24 14 طنطا 22 14 شبين الكوم 22 14 دمنهور 22 14 بلطيم 22 13 مطروح 20 12 السلوم 20 9 سيوة 19 9 بورسعيد 22 15 دمياط 22 13 الزقازيق 22 13 المنصورة 22 13 الإسماعيلية 22 14 السويس 23 14 العريش 22 12 رفح 23 13 رأس سدر 25 14 نخل 25 7 نويبع 26 16 طابا 26 12 كاترين 22 8 الطور 26 16 شرم الشيخ 27 16 الغردقة 27 16 مرسى علم 26 15 الفيوم 23 12 بني سويف 23 10 المنيا 24 10 أسيوط 23 10 سوهاج 25 11 قنا 27 12 الأقصر 28 13 أسوان 28 13 إدفو 27 13 أبوسمبل 28 12 الوادي الجديد 27 9 شلاتين 27 16 أبو رماد 27 15 حلايب 27 14 رأس حدربة 27 16