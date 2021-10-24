فيديو وصور.. استمرار فعاليات التدريب المصرى - السودانى «حارس الجنوب ـ 1»

جدة - نرمين السيد - واصلت عناصر حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود، تنفيذ التدريب المصرى السودانى المشترك "حارس الجنوب ـ 1"، الذى تستمر فعالياته حتى التاسع والعشرين من أكتوبر الجارى، بقاعدة محمد نجيب العسكرية، وذلك فى إطار العلاقات العسكرية المتميزة بين القوات المسلحة لكلا البلدين .





وأكد قائد قوات حرس الحدود، خلال متابعته للأنشطة التدريبية على أهمية التدريب لما يمثله من بيئة غنية لتبادل الخبرات فى مجال تأمين الحدود، كما نقل تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للجانب السودانى الشقيق، مقدمًا لهم أسمى كلمات الترحيب فى بلدهم الثانى مصر. وتضمنت الأنشطة التدريبية تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية التى تسهم فى توحيد المفاهيم وصقل المهارات بما يعزز القدرة على تأمين الحدود ومكافحة جميع أساليب التهريب والتسلل والهجرة غير الشرعية، وذلك باستخدام أحدث الوسائل والمعدات المتطورة فى ذلك المجال. كما شملت الأنشطة التدريبية تنفيذ بيانات عملية للإسعافات الميدانية بما يلائم طبيعة العمل بالمناطق الحدودية، كذلك تنفيذ عدد من الرمايات التى أظهرت مدى ما يتمتع به العناصر المشاركة بالتدريب من مهارات وقدرات عالية تؤهلها لتنفيذ جميع المهام التى توكل إليها. يأتى التدريب فى إطار تعزيز علاقات التعاون العسكرى الممتدة بين الجانبين المصرى والسودانى بالشكل الذى يلبى المصالح المشتركة لكلا الجانبين.

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