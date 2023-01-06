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نماذج امتحانات للصف الثاني الثانوي الازهري 2023 علمي ترم اول جميع المواد

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رياض - احمد صلاح - نشرت بوابة الأزهر نماذج إسترشادية للصف الثاني الثانوي الازهري القسم العلمي في جميع المواد لتدريب طلاب الازهر علي الامتحانات للفصل الدراسي الأول 2023

وننشر لكم اعزائنا الطلاب نماذج امتحانات للصف الثاني الثانوي الازهري 2018 علمي ترم اول جميع المواد

 

نموذج إمتحان مادة الأحياء القسم العلمي للصف الثاني الثانوي الازهري 2018

أحياء تانية ثانوي

نموذج إمتحان مادة الأدب والنصوص القسم العلمي للصف الثاني الثانوي الازهري 2018

أدب ونصوص تانية ثانوي علمي

نموذج إمتحان مادة التفسير القسم العلمي للصف الثاني الثانوي الازهري 2018

 

التفسير تانية ثانوي علمي

نموذج إمتحان مادة التوحيد القسم العلمي للصف الثاني الثانوي الازهري 2018

 

التوحيد تانية ثانوي علمي

نموذج إمتحان مادة الحاسب الالي القسم العلمي للصف الثاني الثانوي الازهري 2018

 

الحاسب الألي ثانية ثانوي 1

نموذج إمتحان مادة الحديث القسم العلمي للصف الثاني الثانوي الازهري 2018

 

الحديث تانية ثانوي علمي

نموذج إمتحان مادة الصرف القسم العلمي للصف الثاني الثانوي الازهري 2018

 

الصرف تانية ثانوي علمي

نموذج إمتحان مادة الفقه الحنبلي القسم العلمي للصف الثاني الثانوي الازهري 2018

 

الفقه الحنبلي تانية علمي

نموذج إمتحان مادة الفقه الحنفي القسم العلمي للصف الثاني الثانوي الازهري 2018

 

الفقه الحنفي تانية علمي

نموذج إمتحان مادة الفقه الشافعي القسم العلمي للصف الثاني الثانوي الازهري 2018

 

الفقه الشافعي تانية علمي

نموذج إمتحان مادة الفقه المالكي القسم العلمي للصف الثاني الثانوي الازهري 2018

 

الفقه المالكي تانية ثانوي علمي

نموذج إمتحان مادة النحو القسم العلمي للصف الثاني الثانوي الازهري 2018

 

النحو الثاني الثانوي علمي

نموذج إمتحان مادة اللغة الانجليزية القسم العلمي للصف الثاني الثانوي الازهري 2018

 

انجليزي تانية ثانوي علمي

نموذج إمتحان مادة البلاغة القسم العلمي للصف الثاني الثانوي الازهري 2018

 

بلاغة تانية ثانوي علمي

نموذج إمتحان مادة تطبيقات الرياضيات القسم العلمي للصف الثاني الثانوي الازهري 2018

 

تطبيقات الرياضيات تانية ثانوي علمي

نموذج إمتحان مادة التفاضل وحساب المثلثات القسم العلمي للصف الثاني الثانوي الازهري 2018

 

تفاضل وحساب مثلثات تانية ثانوي علمي

نموذج إمتحان مادة الجبر القسم العلمي للصف الثاني الثانوي الازهري 2018

 

جبر تانية ثانوي علمي

 

نموذج إمتحان مادة الفقه الشافعي القسم العلمي للصف الثاني الثانوي الازهري 2018

 

فقه شافعي تانية علمي

 

نموذج إمتحان مادة الفقه المالكي القسم العلمي للصف الثاني الثانوي الازهري 2018

 

فقه مالكي تانية علمي

نموذج إمتحان مادة الفيزياء القسم العلمي للصف الثاني الثانوي الازهري 2018

 

فيزياء تانية ثانوي

نموذج إمتحان مادة الكيمياء القسم العلمي للصف الثاني الثانوي الازهري 2018

 

كيمياء الثاني ثانوي

نموذج إمتحان مادة المواطنه وحقوق الإنسان القسم العلمي للصف الثاني الثانوي الازهري 2018

 

مواطنة وحقوق إنسان الصف الثاني للقسمين علمي وأدبي 1

 
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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