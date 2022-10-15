انت الان تتابع خبر توزيع منهج العلوم للصف الرابع الابتدائي 2022.. اعرف هتذاكر ايه أمته والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توزيع منهج العلوم للصف الرابع الابتدائي 2022، وقالت أن المنهج عبارة عن وحدتين الأولى تتناول الأنظمة الحية، والثانية تشمل على الحركة، وهي من أبرز الأشياء التي يتم دراستها.

توزيع منهج العلوم للصف الرابع الابتدائي 2022 ترم أول

توزيع منهج الصف الرابع الابتدائي وأكدت وزارة التربية والتعليم أن خطة توزيع المقررات الدراسية في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2022/2023 تشمل على كل ما يدرسه الطالب، وأن المنهج يحتوى على الكثير من الأنشطة التي تساعد في تنمية مهارات الطالب. ونقدم لكم اليوم توزيع المنهج الخاص بالعلوم للصف الرابع الابتدائي ويكون على حسب ما جاء في خريطة توزيع المناهج الدراسية، ويأتي كما يلي: الوحدة الأولى: – الأنظمة الحية – المفهوم الأول من 1-10-2022 إلى 8-10-2022، ويتناول التكيف والبقاء. – المفهوم الثاني من 15-10-2022 إلى 22-10-2022، ويتناول كيف تعمل الحوارس؟

– المفهوم الثالث من 29-10-2022 إلى 5-11-2022، ويتناول الضوء وحاسة البصر.

– المفهوم الرابع من 12-11-2022 إلى 19-11-2022، ويتناول التواصل ونقل المعلومات

الوحدة الثانية:

– الحركة

– المفهوم الأول من 26-11-2022 إلى 3-12-2022، ويتناول الحركة والتوقف.

– المفهوم الثاني الطاقة والحركة، من 10-12-2022 إلى 17-12-2022.

– المفهوم الثالث الطاقة والتصادم، من 24-12-2022 إلى 31-12- 2022.