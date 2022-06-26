انت الان تتابع خبر منصة المعلم للتدريب عن بعد 2022 الأكاديمية المهنية للمعلمين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح منصة المعلم للتدريب عن بعد 2022، عبر الأكاديمية المهنية للمعلمين لـكلا من مديري المدارس والإدارات والموجهين بجميع المحافظات على مستوي الجمهورية، وذلك اعتبارا من اليوم ليتمكن من التقدم لحجز موعد في برنامج القيادات والاعتماد، ومن خلال بوابة مولانا سوف نوضح لكم خطوات الدخول الى المنصة وتسجيل مستخدم جديد وكيفية حجز موعد جديد بالبرنامج.

أعلنت وزارة التربية والتعليم انه تم فتح باب التسجيل والتدريب على منصة الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة لمنصة المعلم للتدريب، وذلك حرصا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على رفع كفاءة أعضاء هيئة التعليم وتدريبهم على أحدث وسائل وطرق ونظم تكنولوجيا المعلومات الحديثة، حيث يمكن لجميع المعلمين بالوظائف القيادية الدخول على المنصة الآن والتسجيل في البرامج الرقمية للقيادات التربوية من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة.

من يمكنه الاستفادة من خدمات الأكاديمية المهنية للمعلمين؟