انت الان تتابع خبر. رابط منصة تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية في الأردن 2022 مواليد 2016 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رابط تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية بالأردن 2022 - 2023 مواليد 2016 الذي أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن فتح بابه للطلبة كافة في المملكة بعد نهاية مرحلة رياض الأطفال بنجاح.

وقالت وزارة التربية والتعليم في تصريح صحفي تابعته راية : "الكرام أولياء أمور الطلبة من مواليد 2016 يستمر تسجيل طلبة الصف الأول الابتدائي لغاية نهاية شهر يوليو / تموز 7 للعام 2022 عبر الرابط المرفق في الأسفل".

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يلزم التَّسجيل عبر الرَّابط للطلبة المسجَّلين حاليًا في رياض الأطفال، الباقين في نفس مدارسهم للصَّف الأوَّل الأساسي، لافتة إلى أنه سوف تُرحَّل أسماؤهم تلقائيًا من قبل "التربية والتعليم".

رابط تسجيل الصف الأول الابتدائي في الأردن 2022: اضغط هنا أو اضغط هنا

آليات تسجيل وقبول الطلبة في الصف الاول الأساسي للعام الدراسي 2022 / 2023 في الأردن:

1. تطبيق تعليمات تسجيل وقبول الطلبة في الصف الأول الأساسي لسنة 2017 المعمول بها والمتاحة على موقع الوزارة الإلكتروني.

2. يقبل في الصف الأول الأساسي جميع الأطفال الذين هم من مواليد 1/1/2016 ولغاية 31/12/2016 فما دون، بحيث لا يتجاوز عمر الطفل تسع سنوات في 31/1/2022، فيما بخصوص الأطفال ذوي الإعاقة فيتم قبولهم في الصف الأول الأساسي على ألا يتجاوز عمر الطفل 11 عاما في 31/12/2022.

3. يكون تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي في المدارس الخاصة ومدارس وكالة الغوث ومدارس الثقافة العسكرية كالمعتاد في السنوات السابقة بالتوجه المدارس إلى تلك المدارس.

4. بالنسبة للأطفال المسجلين حاليا في رياض الأطفال الحكومية والذين سيبقون في نفس مدارسهم للصف الأول الأساسي فلا يطلب منهم التسجيل على المنصة كون بياناتهم سيتم ترحيلها إلى الصف الاول تلقائيا.