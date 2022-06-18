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رياض - احمد صلاح - إجابات امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2022 توجيهي فلسطين الفرع العلمي نرفقها للطلبة الأعزاء في الأراضي الفلسطيني الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس كما في مدارس الخارج اليوم السبت.

اجوبة امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2022 توجيهي فلسطين الفرع العلمي نسعى دوما لوضعها بين أيديكم للتدقيق بها لمعرفة وتقدير علامة كل طالب وفق الإجابات النموذجية مقارنة بما تم تقديمه.

وتوجه عند الساعة التاسعة صباح اليوم السبت طلاب وطالبات الثانوية العامة في فلسطين الفرع العلمي والأدبي للامتحان النهائي في مادة الفيزياء للعلمي والتاريخ للأدبي في كافة المحافظات الفلسطينية.

وبحسب وزارة التربية والتعليم في فلسطين، فإن عدد الطلبة الممتحنين في الفرع العلمي بلغ نحو23.271 ألفا، والأدبي حوالي65.173 ألفا، وريادة الأعمال بلغ نحو 4123، والشرعي نحو 1418.

إجابات امتحان الفزياء الفرع العلمي توجيهي :

أما الأفرع المهنية المتمثلة في الفرع الصناعي، والفندقي، والاقتصاد المنزلي وصل عدد الطلبة إلى حوالي 3146 طالبا، أكثرهم من الفرع الصناعي، إذ بلغ عددهم حوالي 1783 طالبا، وفق الوزارة.

وكانت الوزارة قد أعلنت أن رؤساء القاعات قاموا بجولة تفقدية للتأكد من جاهزية القاعات من كل النواحي، موضحة في الوقت ذاته أنهم قاموا بإلصاق بطاقات الجلوس على المقاعد، والتحقق من سلامتها.

إجابات امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2022 توجيهي فلسطين الفرع العلمي نحرص على الدوام لوضعها بين أيديكم ونستعرض آراء الطلبة عند نهاية كل امتحان من امتحانات التوجيهي لهذا العام.