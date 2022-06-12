انت الان تتابع خبر التعليم تحدد الإجراءات الإحترازية لـ 650 ألف طالب وطالبة ثانوية عامة 2022 والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ عدد 650 ألف طالب وطالبة، سيؤدون امتحانات الثانوية العامة 2022 بدء من يوم 20 يونيو الحالي، في المواد الغير مضافة الي المجموع، منوهه الي أنّ الامتحانات ستعقد من خلال لجان مؤمنة في المدارس، وليس المنازل، وكافة للجان الامتحانية معقّمة ضد كورونا، للحفاظ على سلامة وأرواح لطلاب والقائمين على الامتحانات.

كاميرات مراقبة بلجان امتحانات الثانوية العامة 2022

أوضح مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّه سيتمّ تركيب كاميرات مراقبة بكافة لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 على مستوى أنحاء الجمهورية، لضبط الطلاب الغشاشين، مشير أنّ كافة محاضر الغش سيتمّ تحويلها للنيابة العامة للتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الغشاشين.

الإجراءات الاحترازية، لمواجهة كورونا أثناء امتحانات الثانوية العامة

1- التأكيد على كل طالب بإحضار أدوات الامتحان الخاصة به.

2- تأجيل امتحانات الثانوية العامة للطالب المصاب بكورونا، مع شرط تقديم مستند طبي رسمي يؤكد علي إصابته أثناء وقت عقد الامتحانات.

3- العمل علي توفير الأدوية في غرف العزل بلجان الامتحانات بأنحاء الجمهورية.

4- منع تداول المستلزمات المدرسية والأدوات بين الطلاب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.

5- التأكيد علي الطلاب والقائمين بامتحانات الثانوية العامة 2022 ، ضرورة ارتداء الكمامات الطبية في اللجان.

6- خفض أعداد الطلاب في اللجان بحد أقصى يبلغ 16 طالبًا، من أجل تحقيق التباعد بينهم والحد من انتشار كورونا.

7- تحديد غرفتي عزل في كل لجنة امتحانية، لتقديم الدعم الطبي إلي أي طالب أو مراقب أو ملاحظ يشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد.

8- حظر وجود الباعة الجائلين في محيط لجان امتحانات الثانوية العامة، من أجل منع الزحام والحد من انتشار فيروس كورونا.

9- تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة وتطهيرها بشكل دوري علي مدار أيام الامتحانات.

10- قياس درجة حرارة الطلاب والملاحظين والمراقبين والمشرفين ورؤساء اللجان قبل الدخول الي لجان امتحانات الثانوية العامة 2022.