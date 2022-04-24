وزارة التعليم السعودية : تعلن موعد نزول مكافأة طلاب المدارس في رمضان ١٤٤٣ .. وهذه قيمة المكافأة ؟!

وتعتبر من افضل عوامل التحفيز للطلاب من قبل وزارة التعليم في المملكة، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد نزول مكافأة الطلاب وكيفية الاستعلام عنها لطلاب المدارس السعودية ١٤٤٣.

موعد نزول مكافأة طلاب المدارس في رمضان ١٤٤٣

تشمل مكافأة الطلاب المدارس كلا من مراحل التعليم الابتدائية والإعدادية والثانوية لجميع المراحل، وللمدارس الحكومية والخاصة، وحتى هذا الوقت لم يتم الإعلان الرسمي من وزارة التعليم عن موعد نزول المكافأة، وتحتوي هذه المكافأة على عدة مميزات منها :

زيادة المنافسة البناءة بين الطلاب وبعضهم البعض من أجل الحصول على أعلى الدرجات.

زيادة التفاعل من الطلاب مع المواد الدراسية والمقررة عليهم.

تحفيز كبير للطلاب من أجل الحضور والمواظبة على الدراسة والتفوق الدراسي.

قيمة مكافأة طلاب المدارس ١٤٤٣

حددت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قيمة المكافأة للطلاب وتتراوح المكافأة ما بين ١٥٠ ريال سعودي إلى ٣٠٠ ريال سعودي تختلف حسب نسبة التفوق والحضور، ويتم صرف المكافأة شهريا للطلاب للتحفيز على التفوق الدراسي ويتم صرفها للطلاب المستوفين لشروط صرف المكافأة.