انت الان تتابع خبر جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 مصر والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - جدول الثانوية العامة مصر تزامناً مع اقتراب نهاية العام الدراسيّ يكثُر و يزيد البحث يومياً عن جداول امتحانات الصفوف الدراسية في كافة المراحل الابتدائية، الاعدادية و خاصةً الثانوية.

باعتبارها المرحلة الحاسمة في الحياة التعليمية للطلاب و حجر الأساس الذي يرتكز عليه الطالب في فرعه الجامعيّ و مستقبله التعليمي.

تداولت عدة مواقع و صفحات جداولاً تدّعي أنها تخص طلاب الثانوية العام لدورة 2022، ليتم حالاً نفي الأخبار من قبل وزارة التعليم في مصر.

أما اليوم، و بالتحديد منذ ساعات تم الإعلان رسمياً عن صدور جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2022 و ذلك من قبل الوزارة ببيان لها.

موعد امتحانات الثانوية مصر

تم تعديل موعد امتحانات الشهادة الثانوية في مصر، فبعد ما كان في الحادي عشر من يونيو تمّ سحب التاريخ للسادس و العشرين من يونيو ٢٠٢٢، من جهتها بيّنت وزارة التربية و التعليم عدة شروط و أحكام تخص تقديم الامتحان لكل من الفرعين العلمي و الأدبي مبينةً أيضاً كيفية و ضوابط أداء الامتحان.

و بحسب ما جاء في الموقع الرسمي لوزارة التربية و التعليم، هذا العام سيؤدي قرابة مليونيّ طالب و طلابة امتحانات المراحل الثانوية ابتداءً من الأول الثانوي وصولاً للثالث الثانوي، مما سينعكس على المفاضلات عند صدورها مع بداية استقبال الطلبة للجامعات.

أما عن طبيعة الأسئلة فذكرت وزارة التعليم أنها ستكون بما يتطابق و نظام التقييم الجديد الذي طُبق لأول مرة عام ٢٠١٨، يتم وفق هذا النظام تقييم و قياس درجة فهم و استيعاب الطالب المتقدم، مع العلم أنه تم تخريج دفعة من الثانوية العامة استناداً لهذا النظام.