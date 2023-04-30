أنواع التحليل الفني التي يجب على كل متداول فوركس تعلمها

مؤشرات وتحليلات الفوركس مفيدة للعديد من الأسباب . إنها تعمل كأدوات داخلية ومدمجة في منصات التداول من أجل تقديم منظور مختلف وغالباً أكثر إيجازاً للمتداولين عن السوق . يمكنهم تقديم تنبؤات طويلة أو قصيرة الأجل، أو عرض للحالة الحالية لزوج العملات، أو إلقاء نظرة على البيانات التاريخية . يوجد في الواقع عدد غير قليل من مؤشرات الفوركس المختلفة المفيدة .

العديد من المتداولين لديهم مؤشراتهم الفنية المفضلة، وتصبح هذه المؤشرات جزءاً من الإستراتيجية القياسية لهؤلاء المتداولين . بغض النظر عما قد تسمعه، لا يوجد أفضل مؤشر أفضل من الآخر، لأن أسلوب كل متداول وشخصيته وخبرتة تجعلة يفضل مؤشر . وبالتالي، فإن المؤشرات التي يستخدمها كل متداول ستكون مختلفة . ومع ذلك، هناك عدد قليل من المؤشرات التي يجب معرفتها عن التحليل الفني للفوركس .

المتوسطات المتحركة

المتوسطات المتحركة هي مؤشرات فنية رائدة مصممة خصيصًا لتحديد الاختراقات في تحركات الأسعار، بالإضافة إلى الاتجاه العام للسوق . تأخذ شكل خط مرسوم على الرسم البياني، والذي يستخدم لقياس متوسط قيمة زوج العملات الأجنبية على مدى فترة زمنية محددة، مثل 14 يومًا أو 200 يوم .

يقدم هذا للمتداول لمحة عن الاتجاه العام لزوج العملات، ولكن يجب ملاحظة أن المتوسطات المتحركة على مدى فترة زمنية أصغر سيكون لها رد فعل أسرع على تغيرات الأسعار التي تحدث في السوق .

الايجابيات

· تميل المتوسطات المتحركة وخاصة المتوسطات المتحركة البسيطة إلى أن تكون مؤشراً أكثر استقراراً من أدوات التحليل الأخرى .

· بشكل عام، تعد المتوسطات المتحركة أكثر فائدة للمتداولين الذين يعملون مع إطارات زمنية طويلة الأجل، مثل متداولي الصفقات الطويلة .

سلبيات

· تعتمد المتوسطات المتحركة على البيانات التاريخية، مما يعني أنها أبطأ في الاستجابة لظروف السوق سريعة التطور .

· قد يواجه المتداولون الذين يعملون بأطر زمنية أقصر صعوبة في الحصول على رؤى ذات مغزى من متوسط متحرك بسيط . قد يكون المتوسط المتحرك المتسارع هو الأفضل .

المذبذبات

تشير مؤشرات التذبذب في الفوركس إلى اللحظة التي يصل فيها السوق إلى حد ويصبح التصحيح المعاكس للاتجاه الحالي هو النتيجة المحتملة . على سبيل المثال، عندما يرتفع السعر أكثر من اللازم، يقول المحللون إنه في منطقة ذروة الشراء، مما يعني أن السعر سيظل مستقراً أو ينخفض قليلاً بينما يعمل المتداولون على تحسين أرباحهم . عندما يحدث تصحيح سلبي، يدخل متداولون جدد إلى السوق، ويرفعون السعر . من ناحية أخرى، يتسبب ذروة البيع في رد فعل الاتجاه الآخر أو تصحيح إيجابي . عادة ، من الأفضل شراء ذروة البيع وبيع أزواج العملات الأجنبية في ذروة الشراء .

الايجابيات

· المذبذبات هي مؤشرات رائدة تساعد المتداولين على تحديد الاتجاهات والفرص قبل حدوث حركة السعر وتعظيم أرباحهم .

· تقدم المذبذبات معلومات قيمة حول سرعة وزخم السوق، بغض النظر عن سعر العملة أو حجم التداول .

سلبيات

· مثل أي مؤشر رئيسي، فإن المذبذبات ليست مضمونة . تحدث إشارات خاطئة في بعض الأحيان .

أنواع مؤشرات آخرى

هناك العديد من أنواع المؤشرات التى قد يستخدمها المحللون والمتداولون المحترفون أيضاً، مثل :

· العشوائية : للإشارة إلى مناطق ذروة الشراء والبيع المفرط .

· خطوط تصحيح فيبوناتشي : وهي طريقة للتحليل الفني الذي يبحث عن مستويات الدعم والمقاومة على أداة التداول .

· مؤشر القوة النسبية : هذا المؤشر مفيد بشكل خاص للمتداولين الذين يرغبون في الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع ، لأن القيم مخططة بين صفر و 100. يعتبر الصفر ذروة البيع ، بينما يعتبر 100 ذروة شراء .

الملخص