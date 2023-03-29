انت الان تتابع خبر توقعات بتخفيض لتر البنزين بنوعيه قرشا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رجح الباحث في مجال الطاقة عامر الشوبكي تخفيض اسعار المشتقات النفطية خلال المراجعة الدورية من قبل لجنة مراجعة الاسعار الشهر المقبل.



واضاف الشوبكي ان اسعار النفط العالمية انخفضت خلال منتصف الشهر الحالي الى 72 دولارا ثم عادت للارتفاع في نهاية الشهر الى 78 دولار.

ورجّح تخفيض البنزين بنوعيه 90و95 قرش لكل لتر والديزل قرشين ونصف لكل ليتر .



وبين الشوبكي ان البنزين 90 سينخفض من 94 قرشا الى 93 قرشا لكل ليتر فيما سيتم تخفيض الديزل من 81 قرشا الى 78,5 قرشا لكل ليتر وبالنسبة للبنزين 95 ستنخفض نصف دينار لكل صفيحة .



وقال الشوبكي ان التوترات العالمية ساهمت برفع اسعار النفط لاسيما بعد نشر روسيا للرؤوس النووية وقطع النفط الذي يورد الى تركيا من كركوك والذي يقدر بنصف مليون برميل يوميا ما ساهم في زيادة الطلب العالمي وارتفاع اسعاره .