1000 جنيه زيادة.. موعد تطبيق العلاوة الدورية للموظفين

انت الان تتابع خبر1000 جنيه زيادة.. موعد تطبيق العلاوة الدورية للموظفين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - من المقرر صرف العلاوة الدورية للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع مرتبات شهر أبريل 2023، وذلك بدءًا من يوم 13 أبريل إلى نهاية الشهر.

العلاوة الدورية

ويحظر قانون العلاوة الدورية 2023 الجمع بين العلاوتين للموظفين في أول أبريل المقبل، طبقاً لقانون تعجيل صرف العلاوة الدورية للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

الجمع بين علاوتين

وخلال الأيام المقبلة يصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون صرف العلاوة الدورية 2023 للموظفين، وتبدأ الحكومة في صرف العلاوة المقدر بـ 8%، وعلاوة استثنائية أو الزيادة الـ 1000 جنيه التي وجه الرئيس السيسي بصرفها لموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

حظر الجمع بين العلاوتين

ونص قانون العلاوة الدورية 2023 على عدم الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين 11و 12 من هذا القانون، وكذلك الزيادة التي وجه بها الرئيس والتي تصرف من أول أبريل 2023.

العلاوة السنوية

والعلاوة الدورية 2023 المنصوص عليها في المادة 11، هي العلاوة التي تمنح للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، كمنحة شهرية تصرف من موازناتها الخاصة في نسبة العلاوة السنوية ونسبة العلاوة الخاصة طبقا للمادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى.