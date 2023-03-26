انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم الأحد 26 مارس.. شوف بكام بالبنك المركزي؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الريال السعودي اليوم، الأحد الموافق 26 مارس 2023 في البنوك المصرية، والذي يوافق رابع أيام شهر رمضان، وذلك في أول يوم عمل للبنوك والمصارف المصرية اليوم، بعد إجازة أمس وأول أمس بسبب الإجازة الأسبوعية، ونرصد في هذا التقرير تلك الأسعار لتعاملات اليوم، بالمقارنة بسعر الريال السعودي أمس.

سعر الريال السعودي اليوم البنك المركزي المصري

حيث سجل سعره عند 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

حيث سجل سعره عند 8.19 جنيه للشراء، و8.21 جنيه للبيع.

توقعات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

بنك مصر

حيث سجل سعره عند 8.18 جنيه للشراء، و8.21 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

حيث سجل سعره عند 8.20 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

البنك التجاري الدولي cib

حيث سجل سعره عند 8.18 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

بنك البركة

حيث سجل سعره عند 8.02 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

حيث سجل سعره عند 8.18 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.