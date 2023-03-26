انت الان تتابع خبر نشاط جيد لشركات الصرافة الأردنية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس جمعية الصرافين الأردنيين، عبدالسلام السعودي، إن نشاط سوق الصرافة المحلية، جيد، متوقعاً أن يتحسن مع نهاية الشهر الحالي.



وأوضح السعودي أن حركة الحوالات الصادرة والواردة من وإلى المملكة، اعتيادية وحول معدلاتها الطبيعية نسبة لهذا الوقت من السنة، مشيرا إلى أن الطلب على الدينار الأردني، يسير بنحو طبيعي وهو بمقدمة العملات المطلوبة لدى شركات الصرافة.



بدوره، لفت مدير عام شركة أبو شيخة للصرافة، ياسر أبو شيخة، إلى أن نشاط سوق الصرافة خلال شهر آذار الحالي، كان جيداً، وأفضل من الشهرين السابقين.



وأضاف أن الحوالات الواردة ارتفعت بالتزامن مع قرب شهر رمضان، ما رفع الطلب على الدينار، مبيناً أن الطلب على الدولار ضمن مستوياته الاعتيادية الجيدة، بسبب الحركة التجارية، التي تحسنت نتيجة تسديد التجار أثمان بضائع رمضان والعيد.



ويوجد في المملكة 250 شركة تعمل بقطاع الصرافة، موزعة بعموم المملكة، تشغل نحو 4 الآف موظف وموظفة من الأردنيين.